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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Gerrit

Gerrit é um sistema de revisão de código de código aberto, baseado na web, construído sobre o Git. Cada alteração é submetida como um conjunto de patches — uma unidade de revisão versionada — que os colegas de equipa avaliam através de comentários inline, aprovações por voto e regras de submissão configuráveis antes de poder ser incorporada. Originalmente criado na Google e utilizado por Android, Chromium e Qt, o Gerrit traz disciplina de revisão estruturada a qualquer equipa de engenharia.

A auto-hospedagem do Gerrit no seu próprio VPS oferece controlo total sobre repositórios, permissões de acesso e fluxos de trabalho de revisão de código. Com o arranque 'primeiro utilizador torna-se administrador', regras de acesso por projeto granulares e um ecossistema de plugins com mais de 100 extensões, é construído para equipas que necessitam de registos de auditoria e portões de qualidade de código rigorosos sem depender de plataformas de terceiros.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Gerrit

Fluxo de trabalho de revisão baseado em patches

Cada alteração de código é submetida como um conjunto de patches versionado, proporcionando aos revisores uma visão clara de cada iteração e o histórico de revisões completo.

Permissões granulares

Defina regras de acesso por projeto, por ramificação e por ação para indivíduos e grupos, incluindo direitos de force-push e de submissão.

Comentários de código em linha

Deixe comentários em linhas de código específicas e responda no local, mantendo as discussões de revisão ligadas diretamente ao código a que se referem.

Integração CI/CD

Acionar Jenkins, Zuul, ou qualquer sistema de CI automaticamente em novos conjuntos de patches através de webhooks e da API de Stream de Eventos integrada.

Ecossistema de plugins

Estenda o Gerrit com mais de 100 plugins da comunidade para autenticação LDAP, métricas, notificações e fluxos de trabalho de revisão personalizados.

Gestão de múltiplos repositórios

Gerir e rever alterações em vários repositórios git a partir de uma única instância com controlo de acesso unificado e registos de auditoria.

Por que executar Gerrit na Hostinger

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
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Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
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Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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