Implemente o Gerrit com um clique.
Plataforma de revisão de código de nível empresarial, confiada por Android, Chromium e grandes projetos de código aberto em todo o mundo.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Gerrit
Gerrit é um sistema de revisão de código de código aberto, baseado na web, construído sobre o Git. Cada alteração é submetida como um conjunto de patches — uma unidade de revisão versionada — que os colegas de equipa avaliam através de comentários inline, aprovações por voto e regras de submissão configuráveis antes de poder ser incorporada. Originalmente criado na Google e utilizado por Android, Chromium e Qt, o Gerrit traz disciplina de revisão estruturada a qualquer equipa de engenharia.
A auto-hospedagem do Gerrit no seu próprio VPS oferece controlo total sobre repositórios, permissões de acesso e fluxos de trabalho de revisão de código. Com o arranque 'primeiro utilizador torna-se administrador', regras de acesso por projeto granulares e um ecossistema de plugins com mais de 100 extensões, é construído para equipas que necessitam de registos de auditoria e portões de qualidade de código rigorosos sem depender de plataformas de terceiros.
Principais características de Gerrit
Fluxo de trabalho de revisão baseado em patches
Cada alteração de código é submetida como um conjunto de patches versionado, proporcionando aos revisores uma visão clara de cada iteração e o histórico de revisões completo.
Permissões granulares
Defina regras de acesso por projeto, por ramificação e por ação para indivíduos e grupos, incluindo direitos de force-push e de submissão.
Comentários de código em linha
Deixe comentários em linhas de código específicas e responda no local, mantendo as discussões de revisão ligadas diretamente ao código a que se referem.
Integração CI/CD
Acionar Jenkins, Zuul, ou qualquer sistema de CI automaticamente em novos conjuntos de patches através de webhooks e da API de Stream de Eventos integrada.
Ecossistema de plugins
Estenda o Gerrit com mais de 100 plugins da comunidade para autenticação LDAP, métricas, notificações e fluxos de trabalho de revisão personalizados.
Gestão de múltiplos repositórios
Gerir e rever alterações em vários repositórios git a partir de uma única instância com controlo de acesso unificado e registos de auditoria.
Por que executar Gerrit na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.