Gerrit é um sistema de revisão de código de código aberto, baseado na web, construído sobre o Git. Cada alteração é submetida como um conjunto de patches — uma unidade de revisão versionada — que os colegas de equipa avaliam através de comentários inline, aprovações por voto e regras de submissão configuráveis antes de poder ser incorporada. Originalmente criado na Google e utilizado por Android, Chromium e Qt, o Gerrit traz disciplina de revisão estruturada a qualquer equipa de engenharia.

A auto-hospedagem do Gerrit no seu próprio VPS oferece controlo total sobre repositórios, permissões de acesso e fluxos de trabalho de revisão de código. Com o arranque 'primeiro utilizador torna-se administrador', regras de acesso por projeto granulares e um ecossistema de plugins com mais de 100 extensões, é construído para equipas que necessitam de registos de auditoria e portões de qualidade de código rigorosos sem depender de plataformas de terceiros.