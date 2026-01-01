useSend é uma alternativa de código aberto a Resend, SendGrid e Postmark que permite possuir toda a sua infraestrutura de envio de emails. Construído em Next.js com AWS SES como backend de entrega, oferece uma API REST limpa e um gateway SMTP para emails transacionais e de marketing — sem taxas por email ou dependência de fornecedor.

A auto-hospedagem do useSend no seu VPS coloca os seus domínios de envio, listas de subscritores e análises de email inteiramente sob o seu controlo. Obtém um painel unificado para monitorizar a capacidade de entrega, gerir domínios, lidar com devoluções e webhooks, e agendar campanhas — tudo a partir de uma infraestrutura que possui.