Implemente useSend com instalação de um clique.
Infraestrutura de envio de email de código aberto – aloje a sua própria plataforma de email transacional e de marketing.
Escolha um plano VPS para useSend
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com useSend
useSend é uma alternativa de código aberto a Resend, SendGrid e Postmark que permite possuir toda a sua infraestrutura de envio de emails. Construído em Next.js com AWS SES como backend de entrega, oferece uma API REST limpa e um gateway SMTP para emails transacionais e de marketing — sem taxas por email ou dependência de fornecedor.
A auto-hospedagem do useSend no seu VPS coloca os seus domínios de envio, listas de subscritores e análises de email inteiramente sob o seu controlo. Obtém um painel unificado para monitorizar a capacidade de entrega, gerir domínios, lidar com devoluções e webhooks, e agendar campanhas — tudo a partir de uma infraestrutura que possui.
Principais características de useSend
REST API e SMTP
Envie emails através de uma API REST amigável para programadores ou SMTP padrão – totalmente compatível com aplicações existentes e bibliotecas de email.
Analytics de Entrega
Monitorize e-mails entregues, abertos, clicados e devolvidos em tempo real com um painel de controlo de estatísticas integrado.
Gestão de domínios
Adicione e verifique domínios de envio personalizados com orientação de registos DNS, mantendo a reputação de email ligada à sua própria infraestrutura.
Envio agendado
Coloque emails em fila para entrega futura utilizando a API de Agendamento, permitindo campanhas de gotejamento e fluxos transacionais sensíveis ao fuso horário.
Eventos de Webhook
Receba eventos de entrega em tempo real – devoluções, reclamações, aberturas e cliques – através de webhooks configuráveis para processamento posterior.
Por que executar useSend na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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