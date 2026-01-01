O Open Notebook é uma plataforma de apontamentos autoalojada e com IA nativa que mantém a sua escrita, pesquisa e assistência de IA num único ambiente. Em vez de alternar entre documentos, interfaces de chat e sistemas de ficheiros dispersos, o Open Notebook cria um espaço de trabalho onde os apontamentos, ficheiros carregados e o contexto de IA permanecem conectados — facilitando a transição de ideias iniciais para documentação estruturada sem perder o conhecimento que constrói ao longo do tempo.

Esta implementação associa o Open Notebook ao SurrealDB para armazenamento persistente, mantendo todos os seus apontamentos e histórico de interações de IA na sua própria infraestrutura. O autoalojamento significa que os seus dados nunca passam por sistemas SaaS de terceiros, e mantém controlo total sobre o acesso, backups e retenção.