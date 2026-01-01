Implemente o Open Notebook com instalação em um clique.
Espaço de trabalho de conhecimento nativo de IA que combina anotações, gestão de documentos e chat de IA contextual numa única aplicação autoalojada.
Escolha um plano VPS para Open Notebook
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Open Notebook
O Open Notebook é uma plataforma de apontamentos autoalojada e com IA nativa que mantém a sua escrita, pesquisa e assistência de IA num único ambiente. Em vez de alternar entre documentos, interfaces de chat e sistemas de ficheiros dispersos, o Open Notebook cria um espaço de trabalho onde os apontamentos, ficheiros carregados e o contexto de IA permanecem conectados — facilitando a transição de ideias iniciais para documentação estruturada sem perder o conhecimento que constrói ao longo do tempo.
Esta implementação associa o Open Notebook ao SurrealDB para armazenamento persistente, mantendo todos os seus apontamentos e histórico de interações de IA na sua própria infraestrutura. O autoalojamento significa que os seus dados nunca passam por sistemas SaaS de terceiros, e mantém controlo total sobre o acesso, backups e retenção.
Principais características de Open Notebook
Workspace de IA Unificado
As notas e o chat de IA partilham o mesmo contexto, por isso o assistente baseia-se nos seus documentos reais em vez de apenas no conhecimento geral.
SurrealDB Backend
A instância dedicada do SurrealDB oferece armazenamento rápido e persistente para notas, ficheiros carregados e estado da base de dados após reinícios.
Assistência Sensível ao Contexto
Faça perguntas sobre o seu próprio material e obtenha respostas baseadas nas notas e documentos que já escreveu.
Privado de Raiz
Todos os dados permanecem no seu VPS – sem sincronização SaaS, sem acesso de terceiros às suas notas ou conversas de IA.
Gestão de Conhecimento Flexível
Adequado para diários de investigação pessoal, runbooks de engenharia, planeamento de produtos e bases de conhecimento de longo prazo.
Por que executar Open Notebook na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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