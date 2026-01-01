O Paymenter é uma plataforma de faturação de código aberto construída especificamente para empresas de alojamento e prestadores de serviços que precisam de gestão profissional de subscrições sem taxas por transação ou custos de licenciamento proprietário. Gere todo o ciclo de vida do cliente – desde o aprovisionamento de serviços à geração de faturas e cobrança de pagamentos – com integrações nativas para Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk e DirectAdmin. Construído em Laravel com um painel de administração limpo, o Paymenter oferece às empresas de alojamento a flexibilidade de personalizar todos os aspetos da sua experiência de faturação.

Autoalojar o Paymenter no seu VPS significa nenhuma margem de transação, nenhuns limites de clientes e controlo total sobre a plataforma. MariaDB e Redis executam localmente para experiências de checkout rápidas e operações de administração responsivas, enquanto a licença MIT permite modificar e estender a plataforma para corresponder ao seu modelo de negócio exato.