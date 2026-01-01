Implemente o Paymenter com instalação de um clique.
Plataforma de faturação e gestão de subscrições de código aberto para empresas de alojamento, com integrações Stripe, PayPal e de aprovisionamento automático.
Escolha um plano VPS para Paymenter
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Paymenter
O Paymenter é uma plataforma de faturação de código aberto construída especificamente para empresas de alojamento e prestadores de serviços que precisam de gestão profissional de subscrições sem taxas por transação ou custos de licenciamento proprietário. Gere todo o ciclo de vida do cliente – desde o aprovisionamento de serviços à geração de faturas e cobrança de pagamentos – com integrações nativas para Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk e DirectAdmin. Construído em Laravel com um painel de administração limpo, o Paymenter oferece às empresas de alojamento a flexibilidade de personalizar todos os aspetos da sua experiência de faturação.
Autoalojar o Paymenter no seu VPS significa nenhuma margem de transação, nenhuns limites de clientes e controlo total sobre a plataforma. MariaDB e Redis executam localmente para experiências de checkout rápidas e operações de administração responsivas, enquanto a licença MIT permite modificar e estender a plataforma para corresponder ao seu modelo de negócio exato.
Principais características de Paymenter
Gestão de Subscrições
Gerir a faturação recorrente com ciclos flexíveis, lembretes de renovação automáticos e rateio para que os clientes sejam sempre faturados com precisão pelos serviços que utilizam.
Provisionamento Automático
Novos pedidos de serviço aprovisionam automaticamente recursos através de integrações com Pterodactyl, cPanel, Plesk ou DirectAdmin, eliminando a configuração manual entre o pagamento e a entrega.
Múltiplos Gateways de Pagamento
Aceite pagamentos através de Stripe, PayPal e Mollie integrados de raiz, oferecendo aos clientes as opções de pagamento que preferem sem trabalho de integração personalizada.
Portal de Autosserviço do Cliente
Os clientes gerem os seus próprios serviços, faturas e detalhes da conta através de um portal de marca, reduzindo o volume de pedidos de suporte para questões de faturação rotineiras.
Sistema de Plugins Extensível
Adicione integrações personalizadas, gateways de pagamento e módulos de aprovisionamento através da arquitetura de plugins sem modificar o código central da plataforma.
Por que executar Paymenter na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.