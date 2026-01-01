O TubeSync é uma ferramenta autoalojada estilo PVR para o YouTube que monitoriza canais e listas de reprodução e descarrega automaticamente novos vídeos à medida que são publicados. Funciona como um DVR para conteúdo online, mantendo a sua biblioteca multimédia atualizada sem intervenção manual.

A autoalojamento do TubeSync num VPS significa que as transferências são executadas continuamente em segundo plano enquanto os seus dispositivos estão desligados. Integra-se com servidores multimédia Plex e Jellyfin, gere metadados e miniaturas automaticamente, e suporta filtragem por palavras-chave e cortes de qualidade para poupar espaço de armazenamento.