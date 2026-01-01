Implemente o TubeSync com instalação de um clique.
Sincronize e descarregue automaticamente canais e listas de reprodução do YouTube para o seu VPS como um PVR para vídeo online.
Escolha um plano VPS para TubeSync
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com TubeSync
O TubeSync é uma ferramenta autoalojada estilo PVR para o YouTube que monitoriza canais e listas de reprodução e descarrega automaticamente novos vídeos à medida que são publicados. Funciona como um DVR para conteúdo online, mantendo a sua biblioteca multimédia atualizada sem intervenção manual.
A autoalojamento do TubeSync num VPS significa que as transferências são executadas continuamente em segundo plano enquanto os seus dispositivos estão desligados. Integra-se com servidores multimédia Plex e Jellyfin, gere metadados e miniaturas automaticamente, e suporta filtragem por palavras-chave e cortes de qualidade para poupar espaço de armazenamento.
Principais características de TubeSync
Sincronização automática de canais
Monitorize canais e listas de reprodução do YouTube e descarregue automaticamente novos vídeos assim que forem publicados.
Integração Plex e Jellyfin
Os vídeos transferidos são organizados com metadados adequados e miniaturas para uma importação perfeita para bibliotecas Plex ou Jellyfin.
Controlo de qualidade
Defina limites máximos de resolução e preferências de formato para equilibrar a qualidade de vídeo com o espaço de armazenamento disponível.
Filtragem de palavras-chave
Filtre os vídeos a descarregar com base em palavras-chave do título, excluindo conteúdo que não corresponda aos seus interesses.
Por que executar TubeSync na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.