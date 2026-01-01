Implemente Lowcoder com instalação de um clique.
Plataforma de código aberto low-code para criar aplicações internas, dashboards e painéis de administração com arrastar e largar e conectores de dados reais.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Lowcoder
Lowcoder é uma plataforma low-code de código aberto que permite a programadores e equipas de operações montar ferramentas internas, painéis de administração e portais de clientes com um construtor visual de arrastar e largar. Com mais de 50 componentes, conectores nativos para bases de dados e APIs REST, e suporte total a JavaScript para lógica de negócio, as equipas entregam aplicações funcionais em horas, em vez de semanas — sem reconstruir um frontend do zero.
O autoalojamento do Lowcoder no seu próprio VPS mantém a lógica da aplicação, as credenciais da fonte de dados e os dados internos do utilizador dentro da sua infraestrutura. Não há taxas por utilizador, limites de utilização, nem acesso de terceiros aos fluxos de trabalho dos quais o seu negócio depende diariamente.
Principais características de Lowcoder
Criador visual de arrastar e largar
Componha interfaces a partir de mais de 50 componentes pré-construídos – tabelas, formulários, gráficos, modais e muito mais – e ligue-os diretamente a consultas de dados sem escrever HTML ou CSS.
Conectores de dados nativos
Ligue-se a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST APIs, GraphQL e ferramentas SaaS populares sem escrever código de integração personalizado.
Lógica de negócio JavaScript
Escreva JavaScript inline dentro de consultas e manipuladores de eventos para expressar transformações de dados e fluxos de trabalho que ferramentas puramente no-code não conseguem capturar.
Módulos reutilizáveis
Agrupe ecrãs de uso comum como módulos e incorpore-os em várias aplicações, mantendo a consistência das ferramentas internas à medida que o catálogo cresce.
Controlo de acesso baseado em funções
Defina permissões por aplicação, por página e por consulta para que cada membro da equipa apenas veja as ferramentas e os dados relevantes para a sua função.
Incorporação de Aplicações e API
Incorpore aplicações Lowcoder em sites existentes e controle-as através de uma REST API, integrando fluxos de trabalho low-code na sua superfície de produto mais abrangente.
Por que executar Lowcoder na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.