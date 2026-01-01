Lowcoder é uma plataforma low-code de código aberto que permite a programadores e equipas de operações montar ferramentas internas, painéis de administração e portais de clientes com um construtor visual de arrastar e largar. Com mais de 50 componentes, conectores nativos para bases de dados e APIs REST, e suporte total a JavaScript para lógica de negócio, as equipas entregam aplicações funcionais em horas, em vez de semanas — sem reconstruir um frontend do zero.

O autoalojamento do Lowcoder no seu próprio VPS mantém a lógica da aplicação, as credenciais da fonte de dados e os dados internos do utilizador dentro da sua infraestrutura. Não há taxas por utilizador, limites de utilização, nem acesso de terceiros aos fluxos de trabalho dos quais o seu negócio depende diariamente.