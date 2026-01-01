O Tiny File Manager é um gestor de ficheiros compacto e de código aberto que funciona inteiramente como um único ficheiro PHP, oferecendo uma interface completa baseada em navegador para gerir ficheiros no seu servidor sem clientes SSH ou FTP. Suporta carregamento e descarregamento de ficheiros, copiar, mover, renomear, eliminar, criação de arquivos e um editor de texto integrado – tudo acessível através de uma interface web limpa e responsiva.

Alojar o Tiny File Manager no seu VPS mantém os seus ficheiros sob o seu controlo e permite conceder acesso baseado em funções a membros da equipa com diferentes níveis de permissão. A sua pegada mínima significa que funciona juntamente com as suas aplicações existentes sem adicionar uma sobrecarga de recursos notável.