Implemente o Tiny File Manager com um clique.
Gestor de ficheiros web PHP leve e de ficheiro único para carregar, descarregar e organizar ficheiros do servidor a partir de qualquer navegador.
Escolha um plano VPS para Tiny File Manager
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Tiny File Manager
O Tiny File Manager é um gestor de ficheiros compacto e de código aberto que funciona inteiramente como um único ficheiro PHP, oferecendo uma interface completa baseada em navegador para gerir ficheiros no seu servidor sem clientes SSH ou FTP. Suporta carregamento e descarregamento de ficheiros, copiar, mover, renomear, eliminar, criação de arquivos e um editor de texto integrado – tudo acessível através de uma interface web limpa e responsiva.
Alojar o Tiny File Manager no seu VPS mantém os seus ficheiros sob o seu controlo e permite conceder acesso baseado em funções a membros da equipa com diferentes níveis de permissão. A sua pegada mínima significa que funciona juntamente com as suas aplicações existentes sem adicionar uma sobrecarga de recursos notável.
Principais características de Tiny File Manager
Operações Completas de Ficheiros
Carregar, descarregar, copiar, mover, renomear e eliminar ficheiros e pastas diretamente do navegador sem necessitar de acesso SSH ou FTP.
Acesso Multiutilizador
Defina múltiplas contas de utilizador com palavras-passe individuais e níveis de permissão, incluindo funções de apenas leitura para acesso restrito.
Editor de texto integrado
Edite ficheiros de configuração, scripts e código diretamente no navegador com suporte para realce de sintaxe, dispensando a necessidade de um editor separado.
Apoio ao Arquivo
Crie ficheiros ZIP e extraia ficheiros comprimidos através da interface web, simplificando transferências em lote e cópias de segurança sem ferramentas de linha de comandos.
Pesquisa de Ficheiros
Pesquise em diretórios por nome de ficheiro ou conteúdo para localizar ficheiros rapidamente sem navegar manualmente pelas árvores de pastas.
Por que executar Tiny File Manager na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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