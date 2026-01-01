Implemente PicoClaw com instalação de um clique.
Assistente de IA ultraleve escrito em Go com suporte nativo a MCP e mais de 30 integrações de fornecedores de LLM.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com PicoClaw
PicoClaw é um assistente de IA de código aberto independente, iniciado pela Sipeed e escrito inteiramente em Go de raiz. O projeto foi reconstruído através de um processo de auto-inicialização — o próprio Agente de IA impulsionou a migração da arquitetura e a otimização do código — produzindo um único binário estático que arranca em menos de um segundo e é executado num único núcleo de CPU.
Concebido para ser minúsculo, rápido e implementável em qualquer lugar, o PicoClaw executa as mesmas cargas de trabalho que frameworks de agentes muito mais pesados, consumindo cerca de 10 MB de RAM. O autoalojamento do lançador num VPS oferece uma consola baseada no navegador, configuração persistente e um gateway de longa duração que conecta o seu LLM escolhido ao Telegram, Discord, Matrix, WeChat e a qualquer servidor MCP para o qual o aponte.
Principais características de PicoClaw
Pegada ultrabaixa
A utilização da memória principal inferior a 10 MB e os tempos de arranque inferiores a um segundo significam que um único VPS pode alojar o PicoClaw juntamente com o resto da sua stack sem sobrecarga mensurável.
Lançador da consola web
O lançador baseado no navegador na porta 18800 orienta-o através da configuração de fornecedor, canal e gateway sem editar ficheiros JSON manualmente.
Suporte nativo a MCP
A integração de Protocolo de Contexto de Modelo de primeira classe permite conectar qualquer servidor MCP para estender as capacidades do agente sem escrever plugins personalizados.
30+ fornecedores de LLM
Utilize OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax, e mais através de uma única configuração de model_list.
Gateway multicanal
Gateway de longa duração expõe o seu agente através do Telegram, Discord, Matrix, IRC, WeChat e WeCom a partir de uma única implementação.
Encaminhamento inteligente de modelos
O encaminhamento baseado em regras envia consultas simples para modelos leves e as complexas para modelos de referência, reduzindo os gastos com API sem comprometer a qualidade.
Por que executar PicoClaw na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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