PicoClaw é um assistente de IA de código aberto independente, iniciado pela Sipeed e escrito inteiramente em Go de raiz. O projeto foi reconstruído através de um processo de auto-inicialização — o próprio Agente de IA impulsionou a migração da arquitetura e a otimização do código — produzindo um único binário estático que arranca em menos de um segundo e é executado num único núcleo de CPU.

Concebido para ser minúsculo, rápido e implementável em qualquer lugar, o PicoClaw executa as mesmas cargas de trabalho que frameworks de agentes muito mais pesados, consumindo cerca de 10 MB de RAM. O autoalojamento do lançador num VPS oferece uma consola baseada no navegador, configuração persistente e um gateway de longa duração que conecta o seu LLM escolhido ao Telegram, Discord, Matrix, WeChat e a qualquer servidor MCP para o qual o aponte.