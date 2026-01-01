Implemente o Picsur com instalação de um clique.
Plataforma de alojamento de imagens autoalojada com links partilháveis instantâneos, conversão de formato e controlo de expiração – sem anúncios, sem rastreamento.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Picsur
Picsur é uma plataforma de alojamento de imagens leve e autoalojada, projetada para indivíduos e equipas que desejam controlo total sobre a sua infraestrutura de partilha de imagens. Carregue imagens, obtenha links partilháveis instantâneos e configure tempos de expiração – tudo sem depender de serviços de terceiros que comprimem conteúdo, exibem anúncios ou eliminam ficheiros sem aviso.
Apoiado por PostgreSQL para armazenamento fiável de metadados, o Picsur suporta PNG, JPEG, GIF, WebP e AVIF com conversão e otimização automática de formato. A sua REST API facilita a integração de carregamentos programáticos de imagens em ferramentas e fluxos de trabalho existentes no seu VPS.
Principais características de Picsur
Links Partilháveis Instantâneos
Carregue uma imagem e receba imediatamente uma ligação limpa e direta, pronta para colar em conversas, documentação ou e-mails.
Conversão de Formato
Automaticamente converte e otimiza imagens entre os formatos PNG, JPEG, GIF, WebP e AVIF para uma entrega eficiente na web.
Controlos de Expiração
Defina tempos de expiração configuráveis em imagens partilhadas para que as ligações expirem automaticamente após um período escolhido, para uma partilha temporária segura.
Gestão Multiutilizador
Os controlos de administração e as contas de utilizador permitem gerir o acesso, as quotas de armazenamento e as permissões numa equipa ou organização.
REST API
A API de carregamento e gestão programática integra o Picsur com pipelines de CI/CD, ferramentas de captura de ecrã e outros fluxos de trabalho de automação.
Por que executar Picsur na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.