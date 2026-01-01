Picsur é uma plataforma de alojamento de imagens leve e autoalojada, projetada para indivíduos e equipas que desejam controlo total sobre a sua infraestrutura de partilha de imagens. Carregue imagens, obtenha links partilháveis instantâneos e configure tempos de expiração – tudo sem depender de serviços de terceiros que comprimem conteúdo, exibem anúncios ou eliminam ficheiros sem aviso.

Apoiado por PostgreSQL para armazenamento fiável de metadados, o Picsur suporta PNG, JPEG, GIF, WebP e AVIF com conversão e otimização automática de formato. A sua REST API facilita a integração de carregamentos programáticos de imagens em ferramentas e fluxos de trabalho existentes no seu VPS.