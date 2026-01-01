O Dograh é uma plataforma sem código, gratuita e de código aberto que permite construir e implementar agentes de voz com IA sem escrever uma única linha de código. A sua interface de arrastar e largar leva-o do conceito a um agente de voz em tempo real e pronto para produção em menos de dez minutos, com suporte para mais de 30 idiomas, estatísticas em tempo real e encaminhamento inteligente de chamadas integrado desde o início.

O autoalojamento do Dograh no seu VPS mantém todos os dados de conversação, gravações e interações com clientes na sua própria infraestrutura, o que é fundamental para a conformidade com o RGPD e para setores com requisitos rigorosos de residência de dados. Os componentes incluídos PostgreSQL, Redis e MinIO oferecem o desempenho de armazenamento e cache que as interações de voz de baixa latência exigem.