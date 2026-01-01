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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Dograh

O Dograh é uma plataforma sem código, gratuita e de código aberto que permite construir e implementar agentes de voz com IA sem escrever uma única linha de código. A sua interface de arrastar e largar leva-o do conceito a um agente de voz em tempo real e pronto para produção em menos de dez minutos, com suporte para mais de 30 idiomas, estatísticas em tempo real e encaminhamento inteligente de chamadas integrado desde o início.

O autoalojamento do Dograh no seu VPS mantém todos os dados de conversação, gravações e interações com clientes na sua própria infraestrutura, o que é fundamental para a conformidade com o RGPD e para setores com requisitos rigorosos de residência de dados. Os componentes incluídos PostgreSQL, Redis e MinIO oferecem o desempenho de armazenamento e cache que as interações de voz de baixa latência exigem.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Dograh

Criador de agentes sem código

Os fluxos de trabalho de arrastar e largar permitem que utilizadores não técnicos concebam fluxos completos de conversação por voz sem escrever qualquer código.

Suporte a mais de 30 idiomas

A síntese e reconhecimento de voz nativos e multilingues permitem interações com os clientes no idioma que os seus utilizadores preferem.

Encaminhamento inteligente de chamadas

Consultas complexas são automaticamente encaminhadas para agentes humanos, mantendo a IA a tratar de pedidos rotineiros de forma eficiente.

Analytics em tempo real

Painéis de controlo em tempo real apresentam métricas de conversação, taxas de conclusão e o desempenho do agente para que possa otimizar continuamente.

Arquitetura com prioridade na privacidade

Todos os dados de conversação permanecem na sua infraestrutura, tornando mais fácil cumprir os requisitos de conformidade do RGPD e da indústria.

Por que executar Dograh na Hostinger

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Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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