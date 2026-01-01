Implemente Hollama com instalação de um clique.
Interface web minimalista para conversar com modelos Ollama e OpenAI que armazena todas as conversas no seu navegador.
Escolha um plano VPS para Hollama
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Hollama
O Hollama é um cliente de chat focado para grandes modelos de linguagem que se conecta diretamente do seu navegador a um ou mais servidores Ollama, endpoints compatíveis com OpenAI, ou ambos ao mesmo tempo. Não há base de dados central, sistema de conta, nem telemetria — sessões, prompts, configurações e chaves de API residem no armazenamento local do navegador e nunca tocam no servidor que aloja a interface de utilizador.
Alojar o Hollama num VPS dá a uma pequena equipa um URL único e sempre ativo para comunicar com modelos Ollama privados ou chaves OpenAI partilhadas, com uma interface limpa, estilo editor, projetada para prompts longos, modelos de raciocínio e conversas com muito código.
Principais características de Hollama
Ollama e OpenAI
Ligue-se a servidores Ollama locais, OpenAI, ou a qualquer ponto de extremidade compatível com OpenAI, e alterne entre eles dentro de uma única sessão.
Suporte multi-servidor
Registar vários servidores Ollama e OpenAI de uma só vez e encaminhar cada sessão para um backend diferente sem reconfigurar a aplicação.
Armazenamento local do navegador
Cada sessão, prompt, definição e chave API é mantido no armazenamento local do navegador, assim, os chats nunca ficam no VPS ou num servidor de terceiros.
Prompts de nível editorial
Campos de prompt grandes com funcionalidades de editor de código, renderização de markdown, realce de sintaxe e notação matemática KaTeX, criados para trabalho técnico.
Raciocínio e visão
Suporte de primeira classe para modelos de raciocínio e modelos de visão com entradas de imagem, ideal para as versões mais recentes do Ollama e OpenAI.
Importação e exportação
Faça cópia de segurança ou mova sessões entre dispositivos com a ferramenta de importação e exportação incorporada para que o armazenamento do navegador nunca seja um bloqueio.
Por que executar Hollama na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
9router
Proxy de encaminhamento de API de IA com otimização de tokens para mais de 40 fornecedores de LLM
Agent Zero
Estrutura de agente de IA de código aberto com cooperação multiagente e memória persistente