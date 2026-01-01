O Hollama é um cliente de chat focado para grandes modelos de linguagem que se conecta diretamente do seu navegador a um ou mais servidores Ollama, endpoints compatíveis com OpenAI, ou ambos ao mesmo tempo. Não há base de dados central, sistema de conta, nem telemetria — sessões, prompts, configurações e chaves de API residem no armazenamento local do navegador e nunca tocam no servidor que aloja a interface de utilizador.

Alojar o Hollama num VPS dá a uma pequena equipa um URL único e sempre ativo para comunicar com modelos Ollama privados ou chaves OpenAI partilhadas, com uma interface limpa, estilo editor, projetada para prompts longos, modelos de raciocínio e conversas com muito código.