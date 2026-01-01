Implemente o Typesense com instalação de um clique.
Motor de busca rápido de código aberto com tolerância a erros de digitação, facetagem e resultados instantâneos como alternativa a Elasticsearch e Algolia.
Escolha um plano VPS para Typesense
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Typesense
O Typesense é um motor de busca moderno e amigável para programadores, construído para velocidade e simplicidade. Oferece resultados de pesquisa em submilisegundos com tolerância a erros de digitação integrada, classificação inteligente, filtragem facetada e pesquisa geográfica — sem a complexidade operacional do Elasticsearch.
Alojando o Typesense num VPS, obtém um backend de pesquisa dedicado sem taxas por consulta e controlo total sobre a indexação, design de esquema e configuração de classificação. É concebido como uma alternativa económica ao Algolia para programadores que desejam capacidades de pesquisa poderosas e de nível de produção sem pagar preços de SaaS em escala.
Principais características de Typesense
Pesquisa tolerante a gralhas
Corrige automaticamente erros ortográficos em consultas de pesquisa para que os utilizadores encontrem sempre resultados, mesmo com dados de entrada imperfeitos.
Resultados instantâneos
A indexação em memória proporciona respostas a consultas em submilisegundos para uma experiência de pesquisa rápida e responsiva.
Filtragem facetada
Permite aos utilizadores refinar os resultados por categoria, intervalo de preço, classificação ou qualquer campo personalizado com suporte a facetas integrado.
Pesquisa geográfica
Pesquise e filtre registos por proximidade geográfica utilizando campos de latitude e longitude com consultas de raio.
API Simples
Uma API REST limpa e bibliotecas de cliente oficiais para JavaScript, Python, Ruby, Go e PHP tornam a integração simples.
Por que executar Typesense na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.