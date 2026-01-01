O Typesense é um motor de busca moderno e amigável para programadores, construído para velocidade e simplicidade. Oferece resultados de pesquisa em submilisegundos com tolerância a erros de digitação integrada, classificação inteligente, filtragem facetada e pesquisa geográfica — sem a complexidade operacional do Elasticsearch.

Alojando o Typesense num VPS, obtém um backend de pesquisa dedicado sem taxas por consulta e controlo total sobre a indexação, design de esquema e configuração de classificação. É concebido como uma alternativa económica ao Algolia para programadores que desejam capacidades de pesquisa poderosas e de nível de produção sem pagar preços de SaaS em escala.