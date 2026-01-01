Formbricks é uma plataforma de gestão de experiência de código aberto, construída como uma alternativa autoalojável ao Qualtrics e ao SurveyMonkey. Equipas de produto e marketing utilizam-na para criar inquéritos que chegam aos utilizadores exatamente onde eles estão — dentro de aplicações web via SDK JavaScript, em páginas de link autónomas, incorporados em websites, ou entregues através de campanhas de email. Todas as respostas fluem para um painel de controlo unificado com segmentação e filtragem integradas.

Autoalojar o Formbricks no seu VPS dá-lhe total propriedade de cada resposta de inquérito e segmento de público, sem que os dados saiam da sua infraestrutura. O primeiro utilizador a registar-se após a implementação torna-se o administrador, sem credenciais predefinidas para distribuir. PostgreSQL e Valkey vêm pré-configurados e prontos a usar desde o primeiro arranque.