Implemente o Formbricks com instalação de um clique.
Plataforma de código aberto para criar inquéritos direcionados através de canais na aplicação, link, website e email.
Escolha um plano VPS para Formbricks
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Formbricks
Formbricks é uma plataforma de gestão de experiência de código aberto, construída como uma alternativa autoalojável ao Qualtrics e ao SurveyMonkey. Equipas de produto e marketing utilizam-na para criar inquéritos que chegam aos utilizadores exatamente onde eles estão — dentro de aplicações web via SDK JavaScript, em páginas de link autónomas, incorporados em websites, ou entregues através de campanhas de email. Todas as respostas fluem para um painel de controlo unificado com segmentação e filtragem integradas.
Autoalojar o Formbricks no seu VPS dá-lhe total propriedade de cada resposta de inquérito e segmento de público, sem que os dados saiam da sua infraestrutura. O primeiro utilizador a registar-se após a implementação torna-se o administrador, sem credenciais predefinidas para distribuir. PostgreSQL e Valkey vêm pré-configurados e prontos a usar desde o primeiro arranque.
Principais características de Formbricks
Distribuição multicanal
Alcance os inquiridos na aplicação via JavaScript SDK, em páginas de link partilháveis, incorporado em websites, ou através de email – tudo gerido a partir de um único painel de controlo.
Segmentação de público do SDK
Mostrar inquéritos a segmentos de utilizadores específicos com base em atributos, eventos personalizados ou ações passadas monitorizadas através do SDK da Formbricks.
Editor de lógica ramificada
Construa inquéritos de várias etapas com lógica condicional, regras de salto e diversos tipos de entrada através de um editor visual sem código.
Encaminhamento automático de respostas
Envie as respostas automaticamente para o Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier ou n8n à medida que as submissões chegam.
Analytics de Submissão
Visualize as taxas de conclusão, os resumos de respostas e os envios individuais diretamente no painel de controlo, sem exportar dados.
Inquéritos multilínguas
Implemente inquéritos em várias línguas simultaneamente a partir de uma única configuração de inquérito para alcançar públicos globais.
Por que executar Formbricks na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.