Implemente o GIMP com instalação de um clique.
Editor de imagem profissional de código aberto acessível a partir de qualquer navegador através de uma interface de ambiente de trabalho remoto.
Escolha um plano VPS para GIMP
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com GIMP
O GIMP (GNU Image Manipulation Program) é um editor de gráficos raster gratuito e de código aberto com um conjunto de funcionalidades comparável a ferramentas comerciais. Abrange retoque de fotos, correção de cor, composição baseada em camadas, pintura digital e design gráfico numa única aplicação. Este template executa o GIMP num ambiente de trabalho acessível via browser através do KasmVNC, para que o seu ambiente de edição completo esteja acessível a partir de qualquer dispositivo sem instalar nada localmente.
Alojamento do GIMP num VPS significa que os seus pincéis personalizados, scripts e ficheiros de projeto estão sempre disponíveis a partir de qualquer máquina. Recursos dedicados de CPU e RAM lidam com telas grandes e trabalhos de exportação em lote que sobrecarregariam um dispositivo local de baixa especificação.
Principais características de GIMP
Acesso baseado em navegador
Aceda a um espaço de trabalho GIMP completo a partir de qualquer navegador moderno através do KasmVNC – sem necessidade de instalação local em qualquer dispositivo.
Ferramentas de retoque avançadas
Retoque profissional de fotos, correção de cor, mapeamento de tons e ferramentas de recuperação para fotógrafos e designers.
Composição de camadas
Edição baseada em camadas com máscaras, modos de mistura e agrupamento para composições de imagem complexas.
Automação de scripts
Os scripts Script-Fu e Python-Fu automatizam tarefas repetitivas e permitem o processamento em lote de grandes conjuntos de imagens.
Suporte alargado de formatos
Abrir, editar e exportar centenas de formatos de ficheiro, incluindo PSD, TIFF, WebP e RAW, sem ferramentas de conversão.
Por que executar GIMP na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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