O GIMP (GNU Image Manipulation Program) é um editor de gráficos raster gratuito e de código aberto com um conjunto de funcionalidades comparável a ferramentas comerciais. Abrange retoque de fotos, correção de cor, composição baseada em camadas, pintura digital e design gráfico numa única aplicação. Este template executa o GIMP num ambiente de trabalho acessível via browser através do KasmVNC, para que o seu ambiente de edição completo esteja acessível a partir de qualquer dispositivo sem instalar nada localmente.

Alojamento do GIMP num VPS significa que os seus pincéis personalizados, scripts e ficheiros de projeto estão sempre disponíveis a partir de qualquer máquina. Recursos dedicados de CPU e RAM lidam com telas grandes e trabalhos de exportação em lote que sobrecarregariam um dispositivo local de baixa especificação.