Implemente Kodi com instalação de um clique.
Servidor de biblioteca multimédia Headless Kodi para centralizar e partilhar a base de dados multimédia entre múltiplas instâncias Kodi.
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O que pode criar com Kodi
Esta implementação headless do Kodi executa um servidor de biblioteca de multimédia persistente sem um ecrã, permitindo que múltiplos clientes Kodi na sua rede partilhem uma única base de dados centralizada com suporte MariaDB. Em vez de cada instância Kodi manter a sua própria biblioteca separada, todos os clientes ligam-se à base de dados partilhada para um histórico de visualização, classificações e metadados unificados. Uma interface web integrada permite gerir as fontes de multimédia, desencadear análises da biblioteca e instalar add-ons a partir de qualquer navegador.
O autoalojamento num VPS torna a sua biblioteca Kodi partilhada sempre disponível para todos os clientes na sua rede, independentemente de qualquer outra máquina estar a funcionar. Ligue as suas outras instalações Kodi à base de dados e às portas da interface web da implementação para começar a partilhar a sua biblioteca.
Principais características de Kodi
Biblioteca Centralizada de Multimédia
Aloje uma base de dados de multimédia partilhada com base em MariaDB à qual todos os seus clientes Kodi se ligam, eliminando bibliotecas duplicadas e mantendo o histórico de visualização sincronizado.
Gestão baseada em navegador
Configure as fontes de multimédia, procure por novo conteúdo e gira as extensões através da interface web do Kodi sem precisar de um ecrã físico.
Histórico de Visualizações Unificado
Todos os clientes Kodi conectados partilham o mesmo progresso de visualização, classificações e metadados, para que possa retomar o conteúdo a partir de qualquer dispositivo.
Servidor de Biblioteca Sempre Ativo
Executar num VPS mantém o seu servidor de biblioteca disponível 24 horas por dia, mesmo quando os computadores pessoais ou os leitores de multimédia estão desligados.
Gestão de Addons
Instale e gira add-ons do Kodi remotamente através da interface web, expandindo a funcionalidade sem acesso direto ao contentor.
Por que executar Kodi na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.