Esta implementação headless do Kodi executa um servidor de biblioteca de multimédia persistente sem um ecrã, permitindo que múltiplos clientes Kodi na sua rede partilhem uma única base de dados centralizada com suporte MariaDB. Em vez de cada instância Kodi manter a sua própria biblioteca separada, todos os clientes ligam-se à base de dados partilhada para um histórico de visualização, classificações e metadados unificados. Uma interface web integrada permite gerir as fontes de multimédia, desencadear análises da biblioteca e instalar add-ons a partir de qualquer navegador.

O autoalojamento num VPS torna a sua biblioteca Kodi partilhada sempre disponível para todos os clientes na sua rede, independentemente de qualquer outra máquina estar a funcionar. Ligue as suas outras instalações Kodi à base de dados e às portas da interface web da implementação para começar a partilhar a sua biblioteca.