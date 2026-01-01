Implemente Multi-Scrobbler com instalação de um clique.
Hub de scrobbling autoalojado que regista reproduções de música do Plex, Jellyfin, Spotify e mais para Last.fm, ListenBrainz ou Maloja.
Escolha um plano VPS para Multi-Scrobbler
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Multi-Scrobbler
O Multi-Scrobbler liga todos os locais onde ouve música a todos os serviços que a monitorizam. Em vez de depender da funcionalidade de scrobbling integrada de cada aplicação de música — que está completamente ausente do Plex e do Jellyfin, e fragmentada entre os clientes YouTube Music, Deezer e Subsonic — o Multi-Scrobbler centraliza cada reprodução num único pipeline. Suporta mais de 25 fontes e encaminha as reproduções para Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito e outros destinos em simultâneo.
O alojamento próprio no seu VPS mantém o scrobbler a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, junto aos seus outros serviços de multimédia, com URLs de callback OAuth públicos que o Spotify e o Last.fm podem alcançar. O painel de controlo web mostra reproduções em tempo real, estatísticas por fonte e registos detalhados sem expor o seu histórico de reproduções a um SaaS de terceiros.
Principais características de Multi-Scrobbler
Cobertura universal de fontes
Regista reproduções de clientes Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, Subsonic, e mais de 25 outros leitores de música num único pipeline.
Múltiplos alvos de scrobble
Encaminha cada reprodução para Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito e outros destinos simultaneamente, sem duplicação manual.
Painel de estado em tempo real
A IU web mostra as faixas a reproduzir atualmente, os scrobbles recentes e estatísticas por fonte para que possa verificar cada ligação num relance.
Deduplicação inteligente
Deteta audições duplicadas reportadas por múltiplas fontes a reproduzir a mesma faixa e envia cada reprodução apenas uma vez para os seus alvos de scrobble.
Notificações de Webhook
Envia atualizações e erros de 'A Reproduzir Agora' para Discord, Gotify, Ntfy ou Apprise, para que possa detetar integrações com problemas sem verificar o painel de controlo.
Por que executar Multi-Scrobbler na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.