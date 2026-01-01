O Multi-Scrobbler liga todos os locais onde ouve música a todos os serviços que a monitorizam. Em vez de depender da funcionalidade de scrobbling integrada de cada aplicação de música — que está completamente ausente do Plex e do Jellyfin, e fragmentada entre os clientes YouTube Music, Deezer e Subsonic — o Multi-Scrobbler centraliza cada reprodução num único pipeline. Suporta mais de 25 fontes e encaminha as reproduções para Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito e outros destinos em simultâneo.

O alojamento próprio no seu VPS mantém o scrobbler a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, junto aos seus outros serviços de multimédia, com URLs de callback OAuth públicos que o Spotify e o Last.fm podem alcançar. O painel de controlo web mostra reproduções em tempo real, estatísticas por fonte e registos detalhados sem expor o seu histórico de reproduções a um SaaS de terceiros.