Implemente pygeoapi com uma instalação de um clique.
Servidor Python que implementa o conjunto de padrões OGC API para publicação de dados geoespaciais via HTTP.
Escolha um plano VPS para pygeoapi
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com pygeoapi
pygeoapi é uma implementação Python de código aberto dos padrões OGC API (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) que transforma conjuntos de dados geoespaciais numa API RESTful detetável e navegável. Inclui um navegador HTML integrado para que não-programadores possam navegar por coleções, inspecionar itens num mapa e descarregar GeoJSON sem escrever um único pedido.
Alojar o pygeoapi no seu próprio VPS coloca-o em controlo total sobre quais conjuntos de dados são expostos, onde residem e quem os pode consultar. Ligue fontes PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB ou WFS/WMS remotas, e publique-as sob o seu próprio domínio com HTTPS gerido pelo proxy Traefik incluído.
Principais características de pygeoapi
Padrões OGC API
Implementa os OGC API Features, Coverages, Tiles, Records, Processes e Environmental Data Retrieval com base num único ficheiro de configuração.
Navegador HTML integrado
Cada coleção, item e processo é navegável a partir da interface web com um mapa interativo Leaflet e JSON formatado de forma legível.
Muitos backends de dados
Serve PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON, e fontes WFS remotas através de fornecedores unificados.
Documentação OpenAPI
Uma descrição OpenAPI 3.0 e uma UI Swagger/Redoc são geradas automaticamente a partir da configuração para que os clientes se possam integrar rapidamente.
Processamento geoespacial
Exponha funções Python como Processos OGC API para executar transformações a pedido, análises e tarefas ETL sobre os dados publicados.
STAC e catálogos de metadados
Publique catálogos compatíveis com STAC de imagens e registos para que os parceiros possam pesquisar e rastrear os seus ativos geoespaciais programaticamente.
Por que executar pygeoapi na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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