pygeoapi é uma implementação Python de código aberto dos padrões OGC API (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) que transforma conjuntos de dados geoespaciais numa API RESTful detetável e navegável. Inclui um navegador HTML integrado para que não-programadores possam navegar por coleções, inspecionar itens num mapa e descarregar GeoJSON sem escrever um único pedido.

Alojar o pygeoapi no seu próprio VPS coloca-o em controlo total sobre quais conjuntos de dados são expostos, onde residem e quem os pode consultar. Ligue fontes PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB ou WFS/WMS remotas, e publique-as sob o seu próprio domínio com HTTPS gerido pelo proxy Traefik incluído.