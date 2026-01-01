Grafana Pyroscope é uma base de dados de profiling contínuo de código aberto, construída para armazenar e consultar dados de profiling de aplicações em produção em escala. Ao contrário dos profilers pontuais que executa durante incidentes, o Pyroscope ingere perfis continuamente de fontes Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF e OpenTelemetry, para que possa comparar gráficos de chama entre implementações, regiões ou qualquer etiqueta personalizada.

Alojar o Pyroscope no seu VPS mantém os dados de perfil sensíveis (muitas vezes contendo nomes de funções, caminhos de ficheiros e rastreios de pilha do seu código) fora de serviços de terceiros, ao mesmo tempo que permite ajustar a retenção e o armazenamento para corresponder à sua carga de trabalho. O modo de binário único incluído executa os componentes distribuidor, ingester, query e compactor num único contentor com armazenamento de sistema de ficheiros local – sem necessidade de Kubernetes, armazenamento de objetos ou dependências externas.