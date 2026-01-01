Implemente o Grafana Pyroscope com um clique.
Serviço de perfilagem contínua de código aberto que ajuda a depurar problemas de CPU, memória e latência até uma única linha de código.
Escolha um plano VPS para Grafana Pyroscope
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Grafana Pyroscope
Grafana Pyroscope é uma base de dados de profiling contínuo de código aberto, construída para armazenar e consultar dados de profiling de aplicações em produção em escala. Ao contrário dos profilers pontuais que executa durante incidentes, o Pyroscope ingere perfis continuamente de fontes Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF e OpenTelemetry, para que possa comparar gráficos de chama entre implementações, regiões ou qualquer etiqueta personalizada.
Alojar o Pyroscope no seu VPS mantém os dados de perfil sensíveis (muitas vezes contendo nomes de funções, caminhos de ficheiros e rastreios de pilha do seu código) fora de serviços de terceiros, ao mesmo tempo que permite ajustar a retenção e o armazenamento para corresponder à sua carga de trabalho. O modo de binário único incluído executa os componentes distribuidor, ingester, query e compactor num único contentor com armazenamento de sistema de ficheiros local – sem necessidade de Kubernetes, armazenamento de objetos ou dependências externas.
Principais características de Grafana Pyroscope
Perfilagem Contínua
Ingerir perfis de serviços em execução 24 horas por dia, em vez de esperar por um incidente, para que possa comparar quaisquer dois pontos no tempo num gráfico de chama.
Suporte para vários idiomas
SDKs Nativos para Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust e .NET, mais auto-instrumentação Grafana Alloy e eBPF para perfilagem sem código de qualquer binário.
Compatível com OpenTelemetry
Aceita perfis através do protocolo OpenTelemetry e correlaciona-os com rastreios, métricas e registos existentes sem alterar o seu pipeline de recolha.
Comparações de gráficos de chamas
Compare dois gráficos de chama lado a lado para ver instantaneamente quais funções regrediram após uma implementação, escalaram mal sob carga ou melhoraram após uma correção.
Filtragem Baseada em Tags
Segmente perfis por qualquer etiqueta – serviço, região, versão, inquilino ou dimensão personalizada – para isolar a carga de trabalho exata que está a causar uma regressão de desempenho.
Armazenamento Binário Único
Executa como um contentor com armazenamento local do sistema de ficheiros por predefinição, com backends opcionais S3, GCS e Azure quando ultrapassar um único nó.
Por que executar Grafana Pyroscope na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.