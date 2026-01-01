O Saltcorn é uma plataforma no-code de código aberto para criar aplicações web e móveis orientadas a bases de dados visualmente. Defina tabelas, configure tipos de campo ricos, projete layouts num criador de arrastar e largar, anexe ações e workflows, e o Saltcorn gere o backend, a autenticação, a API REST e a renderização — sem necessidade de código de ligação.

Autoalojar o Saltcorn no seu próprio VPS mantém os dados dos clientes, registos internos e ficheiros carregados dentro da sua infraestrutura em vez da base de dados de um fornecedor SaaS. Controla a retenção, integrações, instalações de plugins e funções de acesso, e evita preços por utilizador à medida que a sua equipa ou público cresce. A implementação é fornecida com PostgreSQL e volumes persistentes tanto para a base de dados como para os ficheiros carregados.