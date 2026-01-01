Implemente Saltcorn com instalação de um clique.
Criador de aplicações de código aberto e sem código para criar aplicações web e móveis baseadas em bases de dados, sem escrever código de backend.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Saltcorn
O Saltcorn é uma plataforma no-code de código aberto para criar aplicações web e móveis orientadas a bases de dados visualmente. Defina tabelas, configure tipos de campo ricos, projete layouts num criador de arrastar e largar, anexe ações e workflows, e o Saltcorn gere o backend, a autenticação, a API REST e a renderização — sem necessidade de código de ligação.
Autoalojar o Saltcorn no seu próprio VPS mantém os dados dos clientes, registos internos e ficheiros carregados dentro da sua infraestrutura em vez da base de dados de um fornecedor SaaS. Controla a retenção, integrações, instalações de plugins e funções de acesso, e evita preços por utilizador à medida que a sua equipa ou público cresce. A implementação é fornecida com PostgreSQL e volumes persistentes tanto para a base de dados como para os ficheiros carregados.
Principais características de Saltcorn
Construtor visual de layouts
Crie vistas de lista, edição e visualização com um construtor de arrastar e largar com tecnologia Craft.js, misturando campos, ações e componentes incorporados sem código de modelagem.
Tabelas relacionais
Modele os seus dados com colunas tipadas, chaves estrangeiras, campos calculados e restrições num esquema verdadeiro com suporte PostgreSQL, em vez de uma folha de cálculo simples.
Ecossistema de plugins
Instale plugins da comunidade para novos tipos de campo, temas, integrações, fornecedores de autenticação e fontes de dados externas diretamente da interface de administração.
Fluxos de trabalho e ações
Acione ações do lado do servidor, tarefas agendadas, webhooks e fluxos de trabalho baseados em Blockly quando os registos são alterados para automatizar a lógica de negócios sem serviços personalizados.
Acesso baseado em função
Defina funções de utilizador e permissões por visualização para que os administradores internos, contas de cliente e visitantes públicos vejam exatamente os dados que lhes são devidos.
Móvel e offline
Gerar aplicações móveis baseadas em Capacitor a partir do esquema e vistas Saltcorn, com sincronização de dados offline de volta para a base de dados central PostgreSQL.
Por que executar Saltcorn na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.