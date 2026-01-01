O GitBucket é uma plataforma Git de código aberto baseada em Scala que oferece uma experiência familiar ao estilo GitHub na infraestrutura que controla. Agrupa alojamento de repositórios, pull requests, issues, wikis e um modelo de conta que espelha as convenções do GitHub, para que as equipas existentes o adotem sem necessidade de formação.

Executando na JVM com uma base de dados H2 incorporada de imediato, o GitBucket não necessita de serviços externos para começar e escala através de plugins para autenticação LDAP, integrações CI e bases de dados externas. O autoalojamento mantém o código-fonte, tokens de acesso e histórico de auditoria dentro do seu VPS em vez de um SaaS de terceiros.