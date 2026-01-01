Implemente o GitBucket com instalação de um clique.
Plataforma Git de código aberto autoalojada com uma interface estilo GitHub alimentada pela JVM.
Escolha um plano VPS para GitBucket
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com GitBucket
O GitBucket é uma plataforma Git de código aberto baseada em Scala que oferece uma experiência familiar ao estilo GitHub na infraestrutura que controla. Agrupa alojamento de repositórios, pull requests, issues, wikis e um modelo de conta que espelha as convenções do GitHub, para que as equipas existentes o adotem sem necessidade de formação.
Executando na JVM com uma base de dados H2 incorporada de imediato, o GitBucket não necessita de serviços externos para começar e escala através de plugins para autenticação LDAP, integrações CI e bases de dados externas. O autoalojamento mantém o código-fonte, tokens de acesso e histórico de auditoria dentro do seu VPS em vez de um SaaS de terceiros.
Principais características de GitBucket
Fluxo de trabalho ao estilo GitHub
Repositórios, pull requests, problemas e marcos mapeiam diretamente para as convenções do GitHub para que os contribuidores se mantenham produtivos desde o primeiro dia.
Ecossistema de plug-ins
Plugins oficiais e da comunidade estendem o GitBucket com executores de CI, notificações, pesquisa de código e fornecedores de autenticação.
Acesso Git SSH e HTTPS
Os programadores fazem push e pull através do Git padrão via HTTPS ou SSH numa porta dedicada para as ferramentas de cliente normais.
Wiki e problemas incorporados
Cada repositório inclui uma wiki e um rastreador de problemas completo, mantendo a documentação e o trabalho do projeto junto ao código.
Portabilidade baseada em JVM
A aplicação Scala de WAR único executa em qualquer JVM, tornando as atualizações e cópias de segurança previsíveis em qualquer VPS.
Por que executar GitBucket na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.