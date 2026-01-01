Implemente SpacetimeDB com instalação de um clique.
Base de dados relacional e servidor de aplicações num só — os clientes ligam-se diretamente e executam a lógica dentro da base de dados com latência inferior a um milissegundo.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com SpacetimeDB
O SpacetimeDB elimina a pilha de backend tradicional ao combinar uma base de dados relacional e um servidor de aplicações num único processo implementável. Em vez de manter uma camada de API separada entre os seus clientes e os dados, os clientes ligam-se diretamente ao SpacetimeDB e executam a lógica do lado do servidor — chamados módulos — dentro da própria base de dados. Construído em Rust com estado em memória e persistência de registo de escrita antecipada, oferece tempos de resposta consistentes inferiores a um milissegundo sem serviços auxiliares.
O autoalojamento do SpacetimeDB num VPS dá-lhe CPU e RAM dedicados — as principais alavancas de desempenho para a sua arquitetura em memória — enquanto mantém todos os dados da aplicação e o código do módulo sob o seu controlo total, sem dependência de fornecedor.
Principais características de SpacetimeDB
Sem camada de API separada
Os clientes conectam-se diretamente à base de dados e executam módulos dentro dela, substituindo uma camada inteira de servidores web, filas de mensagens e APIs com um único processo.
Subscrições em tempo real
Os clientes subscrevem as alterações da tabela e recebem sincronização delta automática instantaneamente — sem polling, sem necessidade de um servidor WebSocket separado.
Lógica baseada em módulos
Escreva a lógica de aplicação do lado do servidor em Rust ou C# e implemente-a como um módulo compilado diretamente na base de dados para um desempenho e segurança otimizados.
Em memória com persistência
Todo o estado da aplicação é mantido em memória para leituras rápidas, enquanto um registo de escrita antecipada garante que os dados sobrevivem a reinícios e falhas sem configurações de backup complexas.
Comprovado em produção
Potencia todo o backend do BitCraft Online, um jogo massivamente multijogador onde todo o estado em tempo real é gerido por uma única instância do SpacetimeDB.
Por que executar SpacetimeDB na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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