O SpacetimeDB elimina a pilha de backend tradicional ao combinar uma base de dados relacional e um servidor de aplicações num único processo implementável. Em vez de manter uma camada de API separada entre os seus clientes e os dados, os clientes ligam-se diretamente ao SpacetimeDB e executam a lógica do lado do servidor — chamados módulos — dentro da própria base de dados. Construído em Rust com estado em memória e persistência de registo de escrita antecipada, oferece tempos de resposta consistentes inferiores a um milissegundo sem serviços auxiliares.

O autoalojamento do SpacetimeDB num VPS dá-lhe CPU e RAM dedicados — as principais alavancas de desempenho para a sua arquitetura em memória — enquanto mantém todos os dados da aplicação e o código do módulo sob o seu controlo total, sem dependência de fornecedor.