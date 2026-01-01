O Tianji é um centro de informações tudo-em-um de código aberto que reúne a análise de websites, a monitorização de tempo de atividade e o acompanhamento do estado do servidor numa única interface. Em vez de gerir ferramentas separadas para cada preocupação, o Tianji permite-lhe acompanhar as métricas de visitantes, monitorizar se os seus serviços estão acessíveis e reportar o estado de saúde dos seus servidores – tudo a partir de um único painel de controlo com um sistema de notificação unificado.

Construído tanto para equipas como para operadores individuais, o Tianji suporta acesso multiutilizador com permissões baseadas em funções e restringe novos registos por predefinição, para que apenas utilizadores convidados possam aderir. Uma OpenAPI integrada fornece acesso programático a todos os dados. O autoalojamento mantém os seus dados de análise e monitorização na sua própria infraestrutura, longe de plataformas de terceiros.