Implemente Tianji com instalação de um clique.
Centro de informações tudo-em-um de código aberto que combina análise de websites, controlo de uptime e controlo do estado do servidor num único painel de controlo.
Escolha um plano VPS para Tianji
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Tianji
O Tianji é um centro de informações tudo-em-um de código aberto que reúne a análise de websites, a monitorização de tempo de atividade e o acompanhamento do estado do servidor numa única interface. Em vez de gerir ferramentas separadas para cada preocupação, o Tianji permite-lhe acompanhar as métricas de visitantes, monitorizar se os seus serviços estão acessíveis e reportar o estado de saúde dos seus servidores – tudo a partir de um único painel de controlo com um sistema de notificação unificado.
Construído tanto para equipas como para operadores individuais, o Tianji suporta acesso multiutilizador com permissões baseadas em funções e restringe novos registos por predefinição, para que apenas utilizadores convidados possam aderir. Uma OpenAPI integrada fornece acesso programático a todos os dados. O autoalojamento mantém os seus dados de análise e monitorização na sua própria infraestrutura, longe de plataformas de terceiros.
Principais características de Tianji
Website analytics
Monitorize as visualizações de página, visitantes únicos, fontes de referência e parâmetros UTM sem depender do Google Analytics ou enviar dados a terceiros.
Monitorização de disponibilidade
Verifique continuamente se os seus websites e APIs estão acessíveis e seja alertado imediatamente quando um serviço ficar indisponível.
Monitorização do estado do servidor
Instale o leve repórter Tianji em qualquer servidor para transmitir métricas de CPU, memória, disco e rede de volta para o seu painel de controlo.
Notificações inteligentes
Encaminhe alertas para tempo de inatividade e problemas de servidor para Telegram, Slack, email, webhooks e outros canais a partir de uma única configuração.
Acesso OpenAPI
Uma API REST totalmente documentada permite consultar dados de análise e monitorização programaticamente para dashboards personalizados ou integrações.
Por que executar Tianji na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.