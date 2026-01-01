Lychee é um sistema de gestão de fotos de código aberto e polido que transforma qualquer pasta de imagens numa galeria online lindamente apresentada. Ele indexa metadados EXIF e IPTC, gera miniaturas responsivas, organiza fotos em álbuns aninhados e oferece partilha pública, protegida por palavra-passe e privada para álbuns individuais ou fotos únicas — tudo suportado por uma interface web limpa e otimizada para dispositivos móveis.

Alojar o Lychee no seu VPS mantém os originais de resolução total, dados de localização e histórico de visualização numa infraestrutura que controla, em vez de os entregar a uma plataforma de fotos de terceiros. A aplicação suporta MySQL, MariaDB, PostgreSQL ou SQLite como backends e integra-se perfeitamente com armazenamento de objetos, LDAP e fornecedores OAuth — tornando-o igualmente adequado para um arquivo de fotos pessoal ou uma biblioteca partilhada por uma pequena equipa.