Implemente o Lychee com instalação em um clique.
Plataforma de gestão de fotografias autoalojada com organização de álbuns, controlos de partilha e navegação com reconhecimento de metadados, desenvolvida para fotógrafos profissionais.
Escolha um plano VPS para Lychee
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Lychee
Lychee é um sistema de gestão de fotos de código aberto e polido que transforma qualquer pasta de imagens numa galeria online lindamente apresentada. Ele indexa metadados EXIF e IPTC, gera miniaturas responsivas, organiza fotos em álbuns aninhados e oferece partilha pública, protegida por palavra-passe e privada para álbuns individuais ou fotos únicas — tudo suportado por uma interface web limpa e otimizada para dispositivos móveis.
Alojar o Lychee no seu VPS mantém os originais de resolução total, dados de localização e histórico de visualização numa infraestrutura que controla, em vez de os entregar a uma plataforma de fotos de terceiros. A aplicação suporta MySQL, MariaDB, PostgreSQL ou SQLite como backends e integra-se perfeitamente com armazenamento de objetos, LDAP e fornecedores OAuth — tornando-o igualmente adequado para um arquivo de fotos pessoal ou uma biblioteca partilhada por uma pequena equipa.
Principais características de Lychee
Hierarquia de álbuns aninhados
Organize fotos em álbuns e subálbuns com reordenação por arrastar e largar, seleção de imagem de capa e controlos de partilha por álbum.
Metadados EXIF e IPTC
Extração automática de etiquetas de câmara, objetiva, exposição, GPS e IPTC para que os álbuns possam ser pesquisados e filtrados pelo corpo da câmara, distância focal ou localização.
Controlos de partilha granulares
Torne os álbuns públicos, protegidos por palavra-passe ou apenas por convite, e gere links de partilha por álbum ou por fotografia sem expor o resto da sua biblioteca.
Suporte para RAW e HEIC
Suporte nativo de formatos RAW e HEIC juntamente com JPEG, PNG e vídeo – Lychee transcodifica para a web enquanto preserva o ficheiro original.
Início de sessão OAuth e LDAP
Ligue-se a fornecedores de identidade existentes, incluindo Google, GitHub e qualquer diretório LDAP, para que os colaboradores iniciem sessão com as credenciais que já possuem.
Backend de armazenamento de objetos
Opcionalmente, armazene fotos em armazenamento de objetos compatível com S3 para escalar a sua biblioteca além do disco local, mantendo a mesma UX.
Por que executar Lychee na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.