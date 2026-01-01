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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

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Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com flatnotes

O flatnotes é uma aplicação de apontamentos minimalista e autoalojada, construída em torno de um único princípio: os seus apontamentos são ficheiros Markdown simples, nada mais. Não há base de dados, nem dependência de fornecedor, nem estruturas de dados complexas — apenas ficheiros de texto no seu servidor que pode ler, editar e fazer cópias de segurança com qualquer ferramenta. A interface limpa remove as distrações para que se possa concentrar a escrever, organizar e ligar ideias através de wikilinks e pesquisa de texto completo.

A autoalojamento de flatnotes no seu VPS significa que os seus pensamentos pessoais, notas de pesquisa e diários permanecem inteiramente dentro da sua infraestrutura — nunca digitalizados, nunca explorados, nunca sujeitos a uma alteração dos termos de serviço de terceiros. As cópias de segurança são tão simples como copiar uma pasta, e os seus apontamentos permanecem portáteis para sempre.

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O que pode criar com {name}

Principais características de flatnotes

Armazenamento Sem Base de Dados

Cada nota é um ficheiro Markdown simples em disco – nenhuma base de dados é necessária, tornando as cópias de segurança e migrações trivialmente simples.

Conexões Wikilink

Ligue ideias entre notas com wikilinks, transformando a sua coleção numa rede de conhecimento pessoal.

Pesquisa de Texto Completo

Pesquise instantaneamente em todas as suas notas para encontrar qualquer ideia, excerto ou referência sem etiquetagem manual.

Modos de edição duplos

Alterne entre Markdown puro e um editor visual WYSIWYG, dependendo da sua preferência ou tarefa de escrita.

Tag Organização

Categorize e filtre notas com etiquetas para uma navegação rápida em grandes bases de conhecimento pessoal.

Por que executar flatnotes na Hostinger

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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