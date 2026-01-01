O flatnotes é uma aplicação de apontamentos minimalista e autoalojada, construída em torno de um único princípio: os seus apontamentos são ficheiros Markdown simples, nada mais. Não há base de dados, nem dependência de fornecedor, nem estruturas de dados complexas — apenas ficheiros de texto no seu servidor que pode ler, editar e fazer cópias de segurança com qualquer ferramenta. A interface limpa remove as distrações para que se possa concentrar a escrever, organizar e ligar ideias através de wikilinks e pesquisa de texto completo.

A autoalojamento de flatnotes no seu VPS significa que os seus pensamentos pessoais, notas de pesquisa e diários permanecem inteiramente dentro da sua infraestrutura — nunca digitalizados, nunca explorados, nunca sujeitos a uma alteração dos termos de serviço de terceiros. As cópias de segurança são tão simples como copiar uma pasta, e os seus apontamentos permanecem portáteis para sempre.