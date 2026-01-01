Implemente flatnotes com instalação de um clique.
Aplicação de notas autoalojada e sem base de dados que armazena todas as suas notas como ficheiros Markdown simples.
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O que pode criar com flatnotes
O flatnotes é uma aplicação de apontamentos minimalista e autoalojada, construída em torno de um único princípio: os seus apontamentos são ficheiros Markdown simples, nada mais. Não há base de dados, nem dependência de fornecedor, nem estruturas de dados complexas — apenas ficheiros de texto no seu servidor que pode ler, editar e fazer cópias de segurança com qualquer ferramenta. A interface limpa remove as distrações para que se possa concentrar a escrever, organizar e ligar ideias através de wikilinks e pesquisa de texto completo.
A autoalojamento de flatnotes no seu VPS significa que os seus pensamentos pessoais, notas de pesquisa e diários permanecem inteiramente dentro da sua infraestrutura — nunca digitalizados, nunca explorados, nunca sujeitos a uma alteração dos termos de serviço de terceiros. As cópias de segurança são tão simples como copiar uma pasta, e os seus apontamentos permanecem portáteis para sempre.
Principais características de flatnotes
Armazenamento Sem Base de Dados
Cada nota é um ficheiro Markdown simples em disco – nenhuma base de dados é necessária, tornando as cópias de segurança e migrações trivialmente simples.
Conexões Wikilink
Ligue ideias entre notas com wikilinks, transformando a sua coleção numa rede de conhecimento pessoal.
Pesquisa de Texto Completo
Pesquise instantaneamente em todas as suas notas para encontrar qualquer ideia, excerto ou referência sem etiquetagem manual.
Modos de edição duplos
Alterne entre Markdown puro e um editor visual WYSIWYG, dependendo da sua preferência ou tarefa de escrita.
Tag Organização
Categorize e filtre notas com etiquetas para uma navegação rápida em grandes bases de conhecimento pessoal.
Por que executar flatnotes na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion