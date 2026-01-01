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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Matrix Conduit

Matrix Conduit é um homeserver Matrix simples, rápido e fiável, escrito em Rust. Concebido como uma alternativa leve ao Synapse, é fornecido como um único binário com uma base de dados RocksDB incorporada, eliminando a necessidade de PostgreSQL ou outros serviços externos e reduzindo drasticamente a pegada de recursos necessária para executar o seu próprio servidor de chat.

O autoalojamento do Conduit num VPS dá-lhe total propriedade sobre o histórico de mensagens, multimédia e chaves de encriptação, enquanto ainda federa com a rede global Matrix. A encriptação ponto a ponto está ativada por predefinição, e qualquer cliente Matrix padrão como Element, FluffyChat ou Cinny liga-se de imediato, para que a sua comunidade continue a usar as ferramentas que já conhece.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Matrix Conduit

Pegada leve

Binário único de Rust com um armazenamento RocksDB incorporado funciona confortavelmente em pequenos planos VPS onde o Synapse teria dificuldades.

Encriptação ponto a ponto

Salas privadas e mensagens diretas são encriptadas por predefinição para que o conteúdo das mensagens permaneça ilegível para qualquer pessoa que não os seus destinatários.

Federação Matrix

Conecte-se com utilizadores em qualquer outro servidor doméstico Matrix em todo o mundo através do protocolo Matrix aberto e da rede de federação.

Nenhuma base de dados externa

Armazena todos os dados numa instância RocksDB incorporada, eliminando a complexidade de configuração, otimização e cópia de segurança do PostgreSQL.

Clientes padrão suportados

Funciona com Element, FluffyChat, Cinny, Nheko, e qualquer outro cliente que utiliza a API cliente-servidor Matrix.

Controlo de token de registo

Restrinja a criação de novas contas através de um token secreto partilhado para que apenas as pessoas que convidar se possam registar no seu servidor.

Por que executar Matrix Conduit na Hostinger

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Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

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Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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