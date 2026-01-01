Implemente Matrix Conduit com instalação de um clique.
Servidor doméstico Matrix leve, baseado em Rust, para chat seguro e federado com consumo mínimo de recursos.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Matrix Conduit
Matrix Conduit é um homeserver Matrix simples, rápido e fiável, escrito em Rust. Concebido como uma alternativa leve ao Synapse, é fornecido como um único binário com uma base de dados RocksDB incorporada, eliminando a necessidade de PostgreSQL ou outros serviços externos e reduzindo drasticamente a pegada de recursos necessária para executar o seu próprio servidor de chat.
O autoalojamento do Conduit num VPS dá-lhe total propriedade sobre o histórico de mensagens, multimédia e chaves de encriptação, enquanto ainda federa com a rede global Matrix. A encriptação ponto a ponto está ativada por predefinição, e qualquer cliente Matrix padrão como Element, FluffyChat ou Cinny liga-se de imediato, para que a sua comunidade continue a usar as ferramentas que já conhece.
Principais características de Matrix Conduit
Pegada leve
Binário único de Rust com um armazenamento RocksDB incorporado funciona confortavelmente em pequenos planos VPS onde o Synapse teria dificuldades.
Encriptação ponto a ponto
Salas privadas e mensagens diretas são encriptadas por predefinição para que o conteúdo das mensagens permaneça ilegível para qualquer pessoa que não os seus destinatários.
Federação Matrix
Conecte-se com utilizadores em qualquer outro servidor doméstico Matrix em todo o mundo através do protocolo Matrix aberto e da rede de federação.
Nenhuma base de dados externa
Armazena todos os dados numa instância RocksDB incorporada, eliminando a complexidade de configuração, otimização e cópia de segurança do PostgreSQL.
Clientes padrão suportados
Funciona com Element, FluffyChat, Cinny, Nheko, e qualquer outro cliente que utiliza a API cliente-servidor Matrix.
Controlo de token de registo
Restrinja a criação de novas contas através de um token secreto partilhado para que apenas as pessoas que convidar se possam registar no seu servidor.
Por que executar Matrix Conduit na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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