Matrix Conduit é um homeserver Matrix simples, rápido e fiável, escrito em Rust. Concebido como uma alternativa leve ao Synapse, é fornecido como um único binário com uma base de dados RocksDB incorporada, eliminando a necessidade de PostgreSQL ou outros serviços externos e reduzindo drasticamente a pegada de recursos necessária para executar o seu próprio servidor de chat.

O autoalojamento do Conduit num VPS dá-lhe total propriedade sobre o histórico de mensagens, multimédia e chaves de encriptação, enquanto ainda federa com a rede global Matrix. A encriptação ponto a ponto está ativada por predefinição, e qualquer cliente Matrix padrão como Element, FluffyChat ou Cinny liga-se de imediato, para que a sua comunidade continue a usar as ferramentas que já conhece.