O Twingate Connector é o componente local da plataforma de acesso à rede de confiança zero (ZTNA) da Twingate. Funciona no seu VPS e estabelece túneis encriptados apenas de saída para o retransmissor na cloud da Twingate — sem regras de firewall de entrada, sem portas abertas e sem necessidade de configuração de cliente VPN para a sua equipa.

Alojar o conector num VPS coloca-o perto dos seus recursos privados, permitindo o controlo de acesso baseado em identidade ao nível do recurso. Apenas utilizadores autenticados e autorizados em dispositivos aprovados podem aceder a serviços protegidos, substituindo a proliferação tradicional de VPN por políticas de acesso por aplicação.