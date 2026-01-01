Implemente o Conector Twingate com instalação de um clique.
Conector de acesso à rede de confiança zero que protege o acesso a recursos privados sem expor portas ou gerir VPNs.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Twingate Connector
O Twingate Connector é o componente local da plataforma de acesso à rede de confiança zero (ZTNA) da Twingate. Funciona no seu VPS e estabelece túneis encriptados apenas de saída para o retransmissor na cloud da Twingate — sem regras de firewall de entrada, sem portas abertas e sem necessidade de configuração de cliente VPN para a sua equipa.
Alojar o conector num VPS coloca-o perto dos seus recursos privados, permitindo o controlo de acesso baseado em identidade ao nível do recurso. Apenas utilizadores autenticados e autorizados em dispositivos aprovados podem aceder a serviços protegidos, substituindo a proliferação tradicional de VPN por políticas de acesso por aplicação.
Principais características de Twingate Connector
Sem portas de entrada abertas
O conector utiliza ligações apenas de saída, para que o seu VPS nunca precise de regras de firewall de entrada que exponham o perímetro da sua rede.
Acesso baseado em identidade
As decisões de acesso são aplicadas por recurso e por utilizador, substituindo o acesso VPN amplo ao nível da rede por políticas granulares.
Confiança do dispositivo
Exigir verificações de integridade do dispositivo antes de conceder acesso, garantindo que apenas dispositivos geridos e conformes possam aceder a recursos protegidos.
Implementação simples
Implemente em minutos com apenas um nome de rede e um token de acesso – sem configuração complexa de servidor VPN ou gestão de PKI.
Por que executar Twingate Connector na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.