A Home Gallery é uma galeria web de código aberto e autoalojada para arquivos pessoais de fotos e vídeos. Indexa os seus ficheiros multimédia em disco, extrai metadados EXIF, gera pré-visualizações de várias resoluções e oferece uma experiência de navegação rápida com rolagem infinita que funciona igualmente bem num telemóvel, tablet ou computador — sem carregar nada para um serviço de nuvem de terceiros.

O que a torna diferente é a descoberta com reconhecimento de conteúdo. A Home Gallery utiliza modelos TensorFlow para incorporar cada foto para pesquisa de imagens semelhantes, executa deteção facial para que possa navegar por pessoa, e geocodifica inversamente as coordenadas GPS em nomes de locais legíveis. Os ficheiros originais permanecem intocados e podem até ser movidos para offline assim que as pré-visualizações são criadas, tornando-a bem adequada para arquivos de longo prazo que abrangem várias unidades.