Implemente Home Gallery com instalação de um clique.
Galeria de fotos e vídeos autoalojada e baseada em navegador, com pesquisa de imagens semelhantes, reconhecimento facial e pesquisa geográfica.
Escolha um plano VPS para Home Gallery
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Home Gallery
A Home Gallery é uma galeria web de código aberto e autoalojada para arquivos pessoais de fotos e vídeos. Indexa os seus ficheiros multimédia em disco, extrai metadados EXIF, gera pré-visualizações de várias resoluções e oferece uma experiência de navegação rápida com rolagem infinita que funciona igualmente bem num telemóvel, tablet ou computador — sem carregar nada para um serviço de nuvem de terceiros.
O que a torna diferente é a descoberta com reconhecimento de conteúdo. A Home Gallery utiliza modelos TensorFlow para incorporar cada foto para pesquisa de imagens semelhantes, executa deteção facial para que possa navegar por pessoa, e geocodifica inversamente as coordenadas GPS em nomes de locais legíveis. Os ficheiros originais permanecem intocados e podem até ser movidos para offline assim que as pré-visualizações são criadas, tornando-a bem adequada para arquivos de longo prazo que abrangem várias unidades.
Principais características de Home Gallery
Pesquisa de imagens semelhantes
Escolha qualquer fotografia e encontre imagens visualmente semelhantes em todo o arquivo — encontre todas as imagens de pôr do sol, praia ou animais de estimação sem etiquetagem manual.
Deteção facial
Os rostos são detetados automaticamente e agrupados, assim, navegar por todas as fotos de uma pessoa é um único clique em vez de uma tarefa de etiquetagem, etiqueta a etiqueta.
Pesquisa geográfica inversa
As coordenadas GPS em EXIF são resolvidas para nomes de países, cidades e locais, para que a galeria se torne um mapa pesquisável de onde cada fotografia foi tirada.
Linguagem de consulta expressiva
Filtre a biblioteca com os operadores 'e', 'ou' e 'não' em etiquetas, datas, locais, rostos e metadados da câmara para criar vistas guardadas precisas.
Suporte de fonte offline
Assim que as pré-visualizações são extraídas, o disco original pode permanecer offline – perfeito para arquivos espalhados por unidades externas que nem sempre estão montadas.
Galeria móvel PWA
A aplicação web progressiva instalável proporciona uma experiência de navegação semelhante à de uma aplicação em telemóveis e tablets, sem necessidade de instalação nativa ou de uma loja de aplicações.
Por que executar Home Gallery na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.