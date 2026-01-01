O Weaviate é uma base de dados vetorial de código aberto concebida para aplicações nativas de IA. Armazena objetos de dados juntamente com os seus embeddings vetoriais, permitindo uma pesquisa rápida de similaridade semântica que vai além da correspondência de palavras-chave para encontrar conteúdo conceptualmente relacionado. Suporta pesquisa híbrida, combinando abordagens vetoriais e de palavras-chave para uma precisão de recuperação ideal.

O autoalojamento do Weaviate num VPS oferece às aplicações de IA um armazenamento vetorial dedicado, sem taxas por consulta e controlo total sobre a residência dos dados. Integra-se com os principais fornecedores de LLM, incluindo OpenAI, Cohere e Hugging Face, e liga-se diretamente a LangChain e LlamaIndex para a construção de pipelines RAG e funcionalidades de pesquisa semântica.