Implemente o Weaviate com uma instalação de um clique.
Base de dados vetorial de código aberto para aplicações de IA com pesquisa semântica, pesquisa híbrida e integrações de LLM.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Weaviate
O Weaviate é uma base de dados vetorial de código aberto concebida para aplicações nativas de IA. Armazena objetos de dados juntamente com os seus embeddings vetoriais, permitindo uma pesquisa rápida de similaridade semântica que vai além da correspondência de palavras-chave para encontrar conteúdo conceptualmente relacionado. Suporta pesquisa híbrida, combinando abordagens vetoriais e de palavras-chave para uma precisão de recuperação ideal.
O autoalojamento do Weaviate num VPS oferece às aplicações de IA um armazenamento vetorial dedicado, sem taxas por consulta e controlo total sobre a residência dos dados. Integra-se com os principais fornecedores de LLM, incluindo OpenAI, Cohere e Hugging Face, e liga-se diretamente a LangChain e LlamaIndex para a construção de pipelines RAG e funcionalidades de pesquisa semântica.
Principais características de Weaviate
Pesquisa vetorial semântica
Encontre conteúdo conceptualmente semelhante utilizando incorporações vetoriais em vez de correspondência exata de palavras-chave para resultados de recuperação mais inteligentes.
Pesquisa híbrida
Combine a similaridade vetorial e a pesquisa de palavras-chave BM25 com ponderação configurável para o melhor de ambas as abordagens de recuperação.
Integrações de LLM
Módulos integrados conectam o Weaviate a OpenAI, Cohere e Hugging Face para geração automática de embeddings e consultas generativas.
GraphQL e REST API
Consultar e gerir dados através de uma API GraphQL ou endpoints REST com bibliotecas de cliente para Python, JavaScript, Go e Java.
Suporte multi-modal
Armazene e pesquise em objetos de texto, imagens, áudio e vídeo, utilizando o módulo vetorizador apropriado para cada tipo de dados.
Por que executar Weaviate na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.