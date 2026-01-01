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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Weaviate

O Weaviate é uma base de dados vetorial de código aberto concebida para aplicações nativas de IA. Armazena objetos de dados juntamente com os seus embeddings vetoriais, permitindo uma pesquisa rápida de similaridade semântica que vai além da correspondência de palavras-chave para encontrar conteúdo conceptualmente relacionado. Suporta pesquisa híbrida, combinando abordagens vetoriais e de palavras-chave para uma precisão de recuperação ideal.

O autoalojamento do Weaviate num VPS oferece às aplicações de IA um armazenamento vetorial dedicado, sem taxas por consulta e controlo total sobre a residência dos dados. Integra-se com os principais fornecedores de LLM, incluindo OpenAI, Cohere e Hugging Face, e liga-se diretamente a LangChain e LlamaIndex para a construção de pipelines RAG e funcionalidades de pesquisa semântica.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Weaviate

Pesquisa vetorial semântica

Encontre conteúdo conceptualmente semelhante utilizando incorporações vetoriais em vez de correspondência exata de palavras-chave para resultados de recuperação mais inteligentes.

Pesquisa híbrida

Combine a similaridade vetorial e a pesquisa de palavras-chave BM25 com ponderação configurável para o melhor de ambas as abordagens de recuperação.

Integrações de LLM

Módulos integrados conectam o Weaviate a OpenAI, Cohere e Hugging Face para geração automática de embeddings e consultas generativas.

GraphQL e REST API

Consultar e gerir dados através de uma API GraphQL ou endpoints REST com bibliotecas de cliente para Python, JavaScript, Go e Java.

Suporte multi-modal

Armazene e pesquise em objetos de texto, imagens, áudio e vídeo, utilizando o módulo vetorizador apropriado para cada tipo de dados.

Por que executar Weaviate na Hostinger

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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