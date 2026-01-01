Implemente o Dialoqbase com um clique.
Criador de chatbot autoalojado com uma base de conhecimento privada e fornecedores de modelos de linguagem e incorporação plugáveis.
Escolha um plano VPS para Dialoqbase
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Dialoqbase
O Dialoqbase é uma plataforma de código aberto para construir chatbots personalizados baseados na sua própria base de conhecimento. Documentos, sites, PDFs, repositórios GitHub, áudio e transcrições de vídeo podem ser ingeridos e indexados usando PostgreSQL com pgvector, e depois consultados através de qualquer modelo de linguagem suportado — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, ou uma instância de IA Local autoalojada. Mudar de fornecedor não exige a reindexação das suas fontes.
Autoalojar o Dialoqbase no seu próprio VPS mantém documentos proprietários, histórico de conversas e chaves de API do fornecedor sob o seu controlo, sem taxas por mensagem ou dependência de SaaS de terceiros. Integrações de canal incorporadas permitem-lhe publicar o mesmo bot no Telegram, Discord, WhatsApp ou num widget web incorporável.
Principais características de Dialoqbase
Base de conhecimento privada
Incorpore ficheiros PDF, sites, mapas de site, documentos Word, repositórios GitHub, texto simples e transcrições de áudio ou vídeo para fundamentar cada bot nos seus próprios dados.
LLMs multi-fornecedor
Alterne entre OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama e IA Local sem reindexar as suas fontes ou reescrever os prompts.
Pesquisa vetorial Postgres
As incorporações de vetores residem no PostgreSQL com o pgvector, assim, uma única base de dados gere metadados, histórico de conversas e pesquisa de similaridade.
Integrações de canais
Publique o mesmo bot no Telegram, Discord, WhatsApp, ou num widget web incorporável a partir de uma única configuração.
Widget web incorporável
Coloque uma pequena tag de script em qualquer site para disponibilizar o seu bot como um widget de chat flutuante sem escrever código front-end.
Acesso à API REST
Uma API REST permite acionar conversas, retreinar em novas fontes e encaminhar respostas para aplicações e automações personalizadas.
Por que executar Dialoqbase na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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