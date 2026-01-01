Implemente o TimeTagger com instalação de um clique.
Monitor de tempo pessoal com foco na privacidade, com uma linha do tempo interativa, etiquetas, relatórios e um fluxo de trabalho Pomodoro integrado.
Escolha um plano VPS para TimeTagger
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.
O que pode criar com TimeTagger
TimeTagger é uma ferramenta de registo de tempo de código aberto baseada na web, construída em torno de uma linha do tempo interativa e um fluxo de trabalho baseado em etiquetas, em vez de hierarquias de projeto rígidas. Concebido para freelancers, consultores e indivíduos que faturam por hora, substitui software de folha de horas complicado por uma interface de utilizador (UI) rápida e amigável ao teclado, que funciona em qualquer navegador moderno e sincroniza entre dispositivos.
O autoalojamento do TimeTagger no seu próprio VPS mantém cada minuto registado, etiqueta de cliente e exportação de fatura sob o seu controlo — sem SaaS de terceiros a manter o seu histórico de faturação refém, sem taxas por utilizador e sem risco de uma conta ser encerrada durante uma semana agitada.
Principais características de TimeTagger
Linha do tempo interativa
Visualize o seu dia numa linha do tempo com zoom onde pode arrastar, redimensionar e dividir registos para corresponder exatamente à forma como o trabalho decorreu.
Rastreamento Baseado em Tags
Ignore as árvores de projeto rígidas e rotule o trabalho com etiquetas de formato livre, para que o mesmo registo possa pertencer a um cliente, uma tarefa e um código de faturação ao mesmo tempo.
Relatórios PDF e CSV
Gere relatórios filtrados por etiqueta, período ou alvo e exporte-os como PDF ou CSV para faturação, contabilidade e atualizações da equipa.
Metas e Pomodoro
Defina metas de horas diárias, semanais ou mensais e execute sessões Pomodoro focadas diretamente dentro do rastreador – sem aplicações adicionais necessárias.
Sincronização entre Dispositivos
Acompanhe a partir do desktop, tablet ou telemóvel com a IU web responsiva, e todas as alterações são sincronizadas automaticamente com o seu servidor autoalojado.
Privacidade desde a Concepção
Todos os registos residem numa base de dados SQLite local no seu VPS, para que os nomes dos clientes, as horas e os dados de faturação nunca cheguem a uma nuvem de terceiros.
Por que executar TimeTagger na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Localização recomendada do servidor:
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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Garantia de reembolso de 30 dias
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