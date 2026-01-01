TimeTagger é uma ferramenta de registo de tempo de código aberto baseada na web, construída em torno de uma linha do tempo interativa e um fluxo de trabalho baseado em etiquetas, em vez de hierarquias de projeto rígidas. Concebido para freelancers, consultores e indivíduos que faturam por hora, substitui software de folha de horas complicado por uma interface de utilizador (UI) rápida e amigável ao teclado, que funciona em qualquer navegador moderno e sincroniza entre dispositivos.

O autoalojamento do TimeTagger no seu próprio VPS mantém cada minuto registado, etiqueta de cliente e exportação de fatura sob o seu controlo — sem SaaS de terceiros a manter o seu histórico de faturação refém, sem taxas por utilizador e sem risco de uma conta ser encerrada durante uma semana agitada.