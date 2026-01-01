O Cloudflared é o daemon cliente para o Cloudflare Tunnel, criando ligações encriptadas apenas de saída do seu VPS para a rede de borda da Cloudflare. Ao encaminhar todo o tráfego através da Cloudflare antes que chegue à sua origem, obtém proteção DDoS integrada e cobertura WAF sem nunca abrir portas de firewall de entrada ou expor o endereço IP do seu servidor.

O autoalojamento do daemon Cloudflared num VPS proporciona um túnel estável e sempre ativo que não está sujeito às limitações de fiabilidade das ligações de internet domésticas. Os seus tokens Cloudflare e a configuração do túnel são armazenados na infraestrutura que controla, e a interface web incluída torna a configuração inicial e a gestão contínua simples sem usar a linha de comandos.