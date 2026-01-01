Implemente o Cloudflared com uma instalação de um clique.
Daemon do Cloudflare Tunnel que expõe serviços de forma segura à internet sem abrir portas de firewall.
Escolha um plano VPS para Cloudflared
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Cloudflared
O Cloudflared é o daemon cliente para o Cloudflare Tunnel, criando ligações encriptadas apenas de saída do seu VPS para a rede de borda da Cloudflare. Ao encaminhar todo o tráfego através da Cloudflare antes que chegue à sua origem, obtém proteção DDoS integrada e cobertura WAF sem nunca abrir portas de firewall de entrada ou expor o endereço IP do seu servidor.
O autoalojamento do daemon Cloudflared num VPS proporciona um túnel estável e sempre ativo que não está sujeito às limitações de fiabilidade das ligações de internet domésticas. Os seus tokens Cloudflare e a configuração do túnel são armazenados na infraestrutura que controla, e a interface web incluída torna a configuração inicial e a gestão contínua simples sem usar a linha de comandos.
Principais características de Cloudflared
Sem necessidade de portas de entrada
Todas as ligações têm origem no seu servidor, eliminando a necessidade de abrir regras de firewall ou configurar o reencaminhamento de portas NAT.
Proteção de IP de Origem
O tráfego chega ao seu servidor apenas através da Cloudflare, escondendo o IP do seu VPS de scanners e tentativas de ataque direto.
Proteção DDoS integrada
A Cloudflare absorve ataques volumétricos na extremidade antes que qualquer tráfego chegue ao servidor de origem.
Integração de Confiança Zero
Emparelhe túneis com o Cloudflare Access para aplicar autenticação baseada em identidade em qualquer serviço interno sem uma VPN.
Configuração baseada na web
Gerencie tokens de túnel e rotas através de uma interface web incluída sem recorrer à linha de comandos.
Por que executar Cloudflared na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.