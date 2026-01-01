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Daemon do Cloudflare Tunnel que expõe serviços de forma segura à internet sem abrir portas de firewall.

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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Cloudflared

O Cloudflared é o daemon cliente para o Cloudflare Tunnel, criando ligações encriptadas apenas de saída do seu VPS para a rede de borda da Cloudflare. Ao encaminhar todo o tráfego através da Cloudflare antes que chegue à sua origem, obtém proteção DDoS integrada e cobertura WAF sem nunca abrir portas de firewall de entrada ou expor o endereço IP do seu servidor.

O autoalojamento do daemon Cloudflared num VPS proporciona um túnel estável e sempre ativo que não está sujeito às limitações de fiabilidade das ligações de internet domésticas. Os seus tokens Cloudflare e a configuração do túnel são armazenados na infraestrutura que controla, e a interface web incluída torna a configuração inicial e a gestão contínua simples sem usar a linha de comandos.

Comece agora
O que pode criar com {name}

Principais características de Cloudflared

Sem necessidade de portas de entrada

Todas as ligações têm origem no seu servidor, eliminando a necessidade de abrir regras de firewall ou configurar o reencaminhamento de portas NAT.

Proteção de IP de Origem

O tráfego chega ao seu servidor apenas através da Cloudflare, escondendo o IP do seu VPS de scanners e tentativas de ataque direto.

Proteção DDoS integrada

A Cloudflare absorve ataques volumétricos na extremidade antes que qualquer tráfego chegue ao servidor de origem.

Integração de Confiança Zero

Emparelhe túneis com o Cloudflare Access para aplicar autenticação baseada em identidade em qualquer serviço interno sem uma VPN.

Configuração baseada na web

Gerencie tokens de túnel e rotas através de uma interface web incluída sem recorrer à linha de comandos.

Por que executar Cloudflared na Hostinger

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Segurança em que pode confiar

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Gestor Docker incorporado

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Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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