O Overseerr é a principal ferramenta de gestão de pedidos de multimédia de código aberto para operadores de servidores Plex. Os utilizadores navegam numa interface deslumbrante, alimentada pelo TMDb, para descobrir e pedir filmes ou séries de TV; os administradores analisam e aprovam esses pedidos, que são depois automaticamente processados através do Sonarr e do Radarr. A autenticação Plex oferece um início de sessão único e contínuo, e o scanner da biblioteca evita downloads duplicados ao verificar o que já está disponível.

O autoalojamento do Overseerr no seu VPS oferece à sua comunidade Plex um portal polido e sempre acessível, sem expor ferramentas de automação de backend. Recursos dedicados garantem uma descoberta rápida de multimédia com arte de alta resolução, enquanto o armazenamento persistente protege o histórico de pedidos, contas de utilizador e configurações de integração em reinícios e atualizações.