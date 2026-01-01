Implemente o Overseerr com instalação de um clique.
Ferramenta de gestão de pedidos e descoberta de multimédia para Plex com navegação alimentada por TMDb, fluxos de trabalho de aprovação e integração automática com Sonarr e Radarr.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Overseerr
O Overseerr é a principal ferramenta de gestão de pedidos de multimédia de código aberto para operadores de servidores Plex. Os utilizadores navegam numa interface deslumbrante, alimentada pelo TMDb, para descobrir e pedir filmes ou séries de TV; os administradores analisam e aprovam esses pedidos, que são depois automaticamente processados através do Sonarr e do Radarr. A autenticação Plex oferece um início de sessão único e contínuo, e o scanner da biblioteca evita downloads duplicados ao verificar o que já está disponível.
O autoalojamento do Overseerr no seu VPS oferece à sua comunidade Plex um portal polido e sempre acessível, sem expor ferramentas de automação de backend. Recursos dedicados garantem uma descoberta rápida de multimédia com arte de alta resolução, enquanto o armazenamento persistente protege o histórico de pedidos, contas de utilizador e configurações de integração em reinícios e atualizações.
Principais características de Overseerr
Plex Início de Sessão Único
Os utilizadores autenticam-se com as suas contas Plex e as permissões sincronizam-se automaticamente, assim, não há uma camada de gestão de utilizadores separada para manter.
Integração com Sonarr e Radarr
Os pedidos aprovados são encaminhados diretamente para o Sonarr ou Radarr para descarga automática e entrega na biblioteca, fechando o ciclo sem intervenção manual.
Interface de descoberta TMDb
Uma experiência de navegação visualmente rica, alimentada pelo The Movie Database, permite aos utilizadores explorar conteúdo em tendência, popular e recomendado antes de fazerem pedidos.
Fluxo de Trabalho de Aprovação de Pedido
Os administradores analisam os pedidos pendentes através de um painel de controlo intuitivo, com a possibilidade de aprovar, recusar ou definir quotas por utilizador para gerir a capacidade de armazenamento.
Notificações multicanal
Mantém os utilizadores informados sobre o estado dos pedidos através do Discord, Telegram, Slack, email, webhooks, Pushover e muito mais, com cada canal configurável de forma independente.
Por que executar Overseerr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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