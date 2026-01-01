Implemente o HyperDX com instalação de um clique.
Plataforma de observabilidade de código aberto que unifica registos, rastreios, métricas e gravações de sessão numa interface ao estilo Datadog.
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O que pode criar com HyperDX
O HyperDX é uma plataforma de observabilidade de código aberto que consolida logs, traces, métricas e repetições de sessão numa única interface – uma alternativa autoalojável ao Datadog e outras ferramentas APM comerciais. É construído sobre o ClickHouse para consultas rápidas sobre telemetria de alta cardinalidade e comunica nativamente com OpenTelemetry, para que qualquer aplicação instrumentada com OTEL possa enviar dados sem exportadores personalizados ou agentes proprietários.
O autoalojamento do HyperDX no seu VPS evita taxas de ingestão por host e por GB que escalam imprevisivelmente com o tráfego. Logs, traces e dados de sessão de utilizador – frequentemente contendo identificadores de clientes, cargas úteis de API e detalhes internos do sistema – permanecem na sua própria infraestrutura com retenção e acesso controlados inteiramente por si.
Principais características de HyperDX
Observabilidade unificada
Logs, traces, métricas e repetições de sessão residem numa única UI para que os engenheiros possam passar de um pedido falhado para o seu back-trace completo sem mudar de ferramentas.
OpenTelemetry nativo
Ingerir dados de qualquer serviço instrumentado com OpenTelemetry através de OTLP gRPC ou HTTP – sem exportadores personalizados ou agentes proprietários necessários.
Consultas impulsionadas por ClickHouse
Construído em ClickHouse para pesquisas em submilisegundos sobre registos e rastreios de alta cardinalidade, sem pré-agregação ou compromissos de amostragem.
Reproduções de sessão
Reproduza as sessões de utilizador de frontend ligadas a rastreios de backend para ver exatamente o que um utilizador fez nos momentos antes de ocorrer um erro.
Painéis de controlo e alertas
Crie gráficos personalizados a partir de qualquer sinal e desencadeie alertas com base em padrões de registo, erros de rastreamento ou limiares de métricas através do Slack, PagerDuty ou webhooks.
Privacidade autoalojada
Mantenha os identificadores de cliente, cargas úteis de API e detalhes internos do sistema na sua própria infraestrutura, sem preços por anfitrião ou por GB.
Por que executar HyperDX na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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