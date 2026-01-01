O HyperDX é uma plataforma de observabilidade de código aberto que consolida logs, traces, métricas e repetições de sessão numa única interface – uma alternativa autoalojável ao Datadog e outras ferramentas APM comerciais. É construído sobre o ClickHouse para consultas rápidas sobre telemetria de alta cardinalidade e comunica nativamente com OpenTelemetry, para que qualquer aplicação instrumentada com OTEL possa enviar dados sem exportadores personalizados ou agentes proprietários.

O autoalojamento do HyperDX no seu VPS evita taxas de ingestão por host e por GB que escalam imprevisivelmente com o tráfego. Logs, traces e dados de sessão de utilizador – frequentemente contendo identificadores de clientes, cargas úteis de API e detalhes internos do sistema – permanecem na sua própria infraestrutura com retenção e acesso controlados inteiramente por si.