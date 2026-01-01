Implemente o ConvertX com instalação de um clique.
Serviço de conversão de ficheiros autoalojado com suporte para mais de 1000 formatos para documentos, imagens, áudio e vídeo, com total privacidade.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ConvertX
O ConvertX é um conversor de ficheiros online autoalojado que lida com mais de mil formatos de ficheiro diferentes — documentos, imagens, áudio, vídeo e muito mais — através de uma interface web simples. Como a conversão acontece inteiramente no seu próprio servidor, ficheiros sensíveis nunca saem da sua infraestrutura e não há limites de tamanho de carregamento, nem marcas de água, nem taxas por conversão impostas por um serviço de terceiros.
O autoalojamento do ConvertX é particularmente valioso para empresas e organizações com requisitos de tratamento de dados que impedem o carregamento de documentos proprietários para serviços de nuvem externos. A limpeza automática de ficheiros com períodos de retenção configuráveis mantém a utilização do armazenamento gerível, enquanto a autenticação de utilizador opcional permite controlar quem pode usar o serviço. Esta implementação fornece um serviço de conversão completo com armazenamento persistente, pronto para lidar com qualquer fluxo de trabalho de formato.
Principais características de ConvertX
Suporte a mais de 1000 formatos
Converta entre praticamente qualquer combinação de formatos de documento, imagem, áudio e vídeo sem instalar software de desktop.
Privacidade completa de ficheiro
Os ficheiros são processados inteiramente no seu VPS – nada é carregado para serviços externos ou visto por terceiros.
Limpeza automática
Períodos de retenção configuráveis eliminam automaticamente os ficheiros convertidos após um número definido de horas para gerir a utilização do armazenamento.
Autenticação de utilizador
Restringir o acesso com autenticação baseada em conta ou abrir conversões a utilizadores não autenticados para implementações de equipa interna.
Sem limites de tamanho
Converta grandes ficheiros de multimédia e lotes volumosos sem os limites de carregamento impostos pelos serviços de conversão online.
Por que executar ConvertX na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.