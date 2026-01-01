O ConvertX é um conversor de ficheiros online autoalojado que lida com mais de mil formatos de ficheiro diferentes — documentos, imagens, áudio, vídeo e muito mais — através de uma interface web simples. Como a conversão acontece inteiramente no seu próprio servidor, ficheiros sensíveis nunca saem da sua infraestrutura e não há limites de tamanho de carregamento, nem marcas de água, nem taxas por conversão impostas por um serviço de terceiros.

O autoalojamento do ConvertX é particularmente valioso para empresas e organizações com requisitos de tratamento de dados que impedem o carregamento de documentos proprietários para serviços de nuvem externos. A limpeza automática de ficheiros com períodos de retenção configuráveis mantém a utilização do armazenamento gerível, enquanto a autenticação de utilizador opcional permite controlar quem pode usar o serviço. Esta implementação fornece um serviço de conversão completo com armazenamento persistente, pronto para lidar com qualquer fluxo de trabalho de formato.