Mazanoke é um otimizador de imagens autoalojado que funciona inteiramente no navegador. Quando os utilizadores comprimem, redimensionam ou convertem imagens através da interface Mazanoke, todo o processamento ocorre localmente no seu dispositivo — nenhum dado de imagem é transmitido para o servidor ou para terceiros. Isto torna-o adequado para processar imagens sensíveis que não podem ser carregadas para ferramentas de compressão na nuvem.

Ao contrário dos serviços de otimização de imagens alojados, o autoalojamento do Mazanoke no seu VPS oferece à sua equipa um ponto de acesso privado e sempre disponível para o processamento de imagens. Suporta uma vasta gama de formatos, remove automaticamente metadados EXIF como localização GPS e carimbos de data/hora, e pode ser protegido com autenticação básica HTTP opcional para restringir o acesso.