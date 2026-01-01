Implemente Mazanoke com instalação de um clique.
Otimizador de imagem para navegador que prioriza a privacidade, que comprime e converte imagens sem carregar para nenhum servidor.
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O que pode criar com Mazanoke
Mazanoke é um otimizador de imagens autoalojado que funciona inteiramente no navegador. Quando os utilizadores comprimem, redimensionam ou convertem imagens através da interface Mazanoke, todo o processamento ocorre localmente no seu dispositivo — nenhum dado de imagem é transmitido para o servidor ou para terceiros. Isto torna-o adequado para processar imagens sensíveis que não podem ser carregadas para ferramentas de compressão na nuvem.
Ao contrário dos serviços de otimização de imagens alojados, o autoalojamento do Mazanoke no seu VPS oferece à sua equipa um ponto de acesso privado e sempre disponível para o processamento de imagens. Suporta uma vasta gama de formatos, remove automaticamente metadados EXIF como localização GPS e carimbos de data/hora, e pode ser protegido com autenticação básica HTTP opcional para restringir o acesso.
Principais características de Mazanoke
Processamento no navegador
Toda a compressão e conversão de imagens é executada localmente no navegador – nenhum dado de imagem é enviado para o servidor ou para qualquer serviço externo.
Conversão multiformato
Converter entre JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO e TIFF em qualquer combinação com definições de qualidade ajustáveis.
Remoção automática de EXIF
Remova os metadados incorporados, incluindo localização GPS, carimbos de data/hora e informações da câmara das imagens antes de partilhar.
Autenticação básica HTTP
O acesso é protegido por autenticação básica HTTP de imediato, mantendo a sua instância restrita apenas a utilizadores autorizados.
Suporte offline PWA
Instale o Mazanoke como uma Aplicação Web Progressiva para processamento de imagens offline, sem necessitar de uma ligação à internet.
Por que executar Mazanoke na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion