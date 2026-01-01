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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Mazanoke

Mazanoke é um otimizador de imagens autoalojado que funciona inteiramente no navegador. Quando os utilizadores comprimem, redimensionam ou convertem imagens através da interface Mazanoke, todo o processamento ocorre localmente no seu dispositivo — nenhum dado de imagem é transmitido para o servidor ou para terceiros. Isto torna-o adequado para processar imagens sensíveis que não podem ser carregadas para ferramentas de compressão na nuvem.

Ao contrário dos serviços de otimização de imagens alojados, o autoalojamento do Mazanoke no seu VPS oferece à sua equipa um ponto de acesso privado e sempre disponível para o processamento de imagens. Suporta uma vasta gama de formatos, remove automaticamente metadados EXIF como localização GPS e carimbos de data/hora, e pode ser protegido com autenticação básica HTTP opcional para restringir o acesso.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Mazanoke

Processamento no navegador

Toda a compressão e conversão de imagens é executada localmente no navegador – nenhum dado de imagem é enviado para o servidor ou para qualquer serviço externo.

Conversão multiformato

Converter entre JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO e TIFF em qualquer combinação com definições de qualidade ajustáveis.

Remoção automática de EXIF

Remova os metadados incorporados, incluindo localização GPS, carimbos de data/hora e informações da câmara das imagens antes de partilhar.

Autenticação básica HTTP

O acesso é protegido por autenticação básica HTTP de imediato, mantendo a sua instância restrita apenas a utilizadores autorizados.

Suporte offline PWA

Instale o Mazanoke como uma Aplicação Web Progressiva para processamento de imagens offline, sem necessitar de uma ligação à internet.

Por que executar Mazanoke na Hostinger

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Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Segurança em que pode confiar

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Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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