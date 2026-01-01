Implemente Tautulli com instalação de um clique.
Companheiro de monitorização e análise para Plex Media Server com estatísticas detalhadas e notificações personalizadas.
Escolha um plano VPS para Tautulli
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Tautulli
Tautulli é uma ferramenta de monitorização e rastreamento baseada em Python, construída especificamente para o Plex Media Server. Regista cada evento de reprodução — quem viu o quê, quando, com que qualidade e a partir de que dispositivo — e apresenta os dados em gráficos detalhados e tabelas de histórico filtráveis.
Alojar o Tautulli num VPS, juntamente ou separadamente do seu servidor Plex, fornece estatísticas persistentes e entrega de notificações via Discord, Slack, Telegram e email, sem depender dos serviços de cloud da Plex. Conecta-se a qualquer servidor Plex através da rede.
Principais características de Tautulli
Histórico de reprodução
Cada stream é registado com o utilizador, dispositivo, qualidade e duração para que tenha um registo completo da atividade do servidor de multimédia.
Notificações personalizadas
Envie alertas para novo conteúdo, inícios de transmissão, transcodificações ou inícios de sessão de utilizador via Discord, Slack, Telegram, email e muito mais.
Painel de Estatísticas
Gráficos visuais mostram transmissões simultâneas, utilização de largura de banda, multimédia popular e atividade por utilizador ao longo de qualquer período de tempo.
Suporte de Newsletter
Gere e envie automaticamente newsletters por email destacando filmes e episódios adicionados recentemente aos seus utilizadores Plex.
Por que executar Tautulli na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.