Tautulli é uma ferramenta de monitorização e rastreamento baseada em Python, construída especificamente para o Plex Media Server. Regista cada evento de reprodução — quem viu o quê, quando, com que qualidade e a partir de que dispositivo — e apresenta os dados em gráficos detalhados e tabelas de histórico filtráveis.

Alojar o Tautulli num VPS, juntamente ou separadamente do seu servidor Plex, fornece estatísticas persistentes e entrega de notificações via Discord, Slack, Telegram e email, sem depender dos serviços de cloud da Plex. Conecta-se a qualquer servidor Plex através da rede.