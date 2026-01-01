O Miniflux é um leitor de feeds RSS minimalista e opinativo, concebido em torno de um princípio: não atrapalhar e permitir que leia. Desenvolvido em Go e suportado por PostgreSQL, processa feeds RSS, Atom, RDF e JSON através de uma interface limpa e controlada por teclado, sem excessos ou complexidade desnecessária. Com mais de 7 000 estrelas no GitHub, conquistou um público fiel entre programadores e utilizadores preocupados com a privacidade que procuram velocidade sem desordem.

Alojando o Miniflux por conta própria, mantém a sua lista de subscrições e hábitos de leitura totalmente privados. Não existem rastreadores de terceiros, criação de perfis comportamentais, nem serviços que possam ser encerrados ou com acesso pago. É o proprietário dos seus feeds, dos seus artigos e do seu histórico de leitura.