Implemente o Miniflux com instalação de um clique.
Leitor de RSS minimalista e de código aberto, desenvolvido em Go para um consumo rápido e sem distrações de feeds.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Miniflux
O Miniflux é um leitor de feeds RSS minimalista e opinativo, concebido em torno de um princípio: não atrapalhar e permitir que leia. Desenvolvido em Go e suportado por PostgreSQL, processa feeds RSS, Atom, RDF e JSON através de uma interface limpa e controlada por teclado, sem excessos ou complexidade desnecessária. Com mais de 7 000 estrelas no GitHub, conquistou um público fiel entre programadores e utilizadores preocupados com a privacidade que procuram velocidade sem desordem.
Alojando o Miniflux por conta própria, mantém a sua lista de subscrições e hábitos de leitura totalmente privados. Não existem rastreadores de terceiros, criação de perfis comportamentais, nem serviços que possam ser encerrados ou com acesso pago. É o proprietário dos seus feeds, dos seus artigos e do seu histórico de leitura.
Principais características de Miniflux
Raspagem de Texto Completo
Obtém artigos completos de feeds que publicam apenas resumos, para que leia sempre o conteúdo completo sem sair da interface.
Navegação por Teclado
Atalhos de teclado abrangentes permitem-lhe navegar pelos feeds, marcar artigos como lidos e abrir links sem tocar no rato.
Integrações para Ler Mais Tarde
Envia artigos para o Pocket, o Wallabag, o Instapaper e o Pinboard com uma única ação para leitura offline posterior.
API de Cliente de Terceiros
APIs compatíveis com Fever e Google Reader permitem que aplicações móveis populares como Reeder e NetNewsWire se conectem à sua instância autoalojada.
Suporte para vários utilizadores
Cada utilizador obtém a sua própria lista de feeds independente, estado de leitura e definições numa única instância de servidor partilhado.
Por que executar Miniflux na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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