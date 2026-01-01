Para é um framework de backend escalável e de código aberto que lida com persistência de objetos, pesquisa de texto completo, cache e autenticação para que os programadores possam focar-se na construção da sua aplicação em vez da sua infraestrutura. Expõe tudo através de uma API REST JSON limpa, segura com tokens JWT ou AWS Signature V4, pronta para servir qualquer frontend, aplicação móvel ou serviço.

A configuração padrão funciona de forma totalmente autónoma com uma base de dados H2 incorporada e motor de pesquisa Lucene — nenhuma base de dados externa é necessária. O autoalojamento no seu VPS oferece-lhe uma API de backend privada sem taxas por pedido, controlo total dos dados e suporte para plugins que permitem a troca por PostgreSQL, MySQL, MongoDB ou Elasticsearch à medida que as suas necessidades crescem.