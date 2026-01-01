Implemente Para com um clique para instalação.
Framework de backend de código aberto que fornece uma API REST JSON para persistência de objetos, pesquisa de texto completo e multi-inquilinato.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Para
Para é um framework de backend escalável e de código aberto que lida com persistência de objetos, pesquisa de texto completo, cache e autenticação para que os programadores possam focar-se na construção da sua aplicação em vez da sua infraestrutura. Expõe tudo através de uma API REST JSON limpa, segura com tokens JWT ou AWS Signature V4, pronta para servir qualquer frontend, aplicação móvel ou serviço.
A configuração padrão funciona de forma totalmente autónoma com uma base de dados H2 incorporada e motor de pesquisa Lucene — nenhuma base de dados externa é necessária. O autoalojamento no seu VPS oferece-lhe uma API de backend privada sem taxas por pedido, controlo total dos dados e suporte para plugins que permitem a troca por PostgreSQL, MySQL, MongoDB ou Elasticsearch à medida que as suas necessidades crescem.
Principais características de Para
Persistência de Objeto JSON
Armazene, recupere e consulte qualquer objeto através de uma API REST limpa, apoiada por uma camada de base de dados plugável com suporte para H2, PostgreSQL, MySQL e MongoDB.
Pesquisa integrada
A pesquisa de texto completo com tecnologia Lucene funciona de imediato, sem necessidade de configuração adicional, permitindo uma pesquisa instantânea em todos os objetos armazenados.
Arquitetura multi-inquilino
Isole os dados por aplicação com multi-tenancy integrada – cada aplicação obtém a sua própria tabela, índice de pesquisa e espaço de nomes de cache.
Autenticação JWT
Autentique pedidos de API com tokens JWT ou AWS Signature V4, com gestão de utilizadores integrada e suporte para login social.
Ecossistema de Plugins
Substitua os back-ends H2 e Lucene predefinidos por PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB ou Hazelcast, utilizando plugins oficiais, à medida que as necessidades aumentam.
Por que executar Para na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.