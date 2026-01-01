O PrivateGPT é uma plataforma RAG (Retrieval-Augmented Generation) de código aberto para consultar os seus próprios documentos utilizando grandes modelos de linguagem locais. Carregue ficheiros e faça perguntas sobre eles — o sistema recupera as passagens mais relevantes e utiliza um LLM local para gerar respostas precisas e citadas sem enviar quaisquer dados para APIs externas ou serviços na nuvem.

Esta implementação utiliza o Ollama para executar a inferência inteiramente na CPU, tornando-a prática em qualquer VPS sem uma GPU. No primeiro lançamento, o Ollama descarrega automaticamente o Llama 3.1 8B e um modelo de incorporação de texto — não é necessária uma conta HuggingFace ou chave de API. Os arranques subsequentes são rápidos. O autoalojamento mantém os seus documentos, consultas e histórico de conversação numa infraestrutura que controla totalmente.