Implemente o PrivateGPT com uma instalação de um clique.
Motor RAG autoalojado que permite conversar com os seus documentos privados utilizando LLMs locais – nenhum dado sai do seu servidor.
Escolha um plano VPS para PrivateGPT
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com PrivateGPT
O PrivateGPT é uma plataforma RAG (Retrieval-Augmented Generation) de código aberto para consultar os seus próprios documentos utilizando grandes modelos de linguagem locais. Carregue ficheiros e faça perguntas sobre eles — o sistema recupera as passagens mais relevantes e utiliza um LLM local para gerar respostas precisas e citadas sem enviar quaisquer dados para APIs externas ou serviços na nuvem.
Esta implementação utiliza o Ollama para executar a inferência inteiramente na CPU, tornando-a prática em qualquer VPS sem uma GPU. No primeiro lançamento, o Ollama descarrega automaticamente o Llama 3.1 8B e um modelo de incorporação de texto — não é necessária uma conta HuggingFace ou chave de API. Os arranques subsequentes são rápidos. O autoalojamento mantém os seus documentos, consultas e histórico de conversação numa infraestrutura que controla totalmente.
Principais características de PrivateGPT
100% privado por conceção
Toda a inferência é executada localmente via Ollama – documentos, consultas e respostas nunca tocam em APIs externas ou serviços na cloud.
Ingestão de documentos
Carregue PDFs, ficheiros de texto, folhas de cálculo e muito mais; o sistema segmenta-os e incorpora-os numa base de dados vetorial local para recuperação semântica.
Respostas com tecnologia RAG
Cada resposta recupera as passagens de documento mais relevantes primeiro, baseando as respostas no seu conteúdo real em vez de conhecimento alucinado.
Múltiplos modos de consulta
Alterne entre chat RAG, pesquisa de documentos completa, chat LLM simples e sumarização a partir da mesma interface sem reconfigurar nada.
Inferência sem GPU
Executa inteiramente na CPU via Ollama – não é necessário GPU ou CUDA, tornando-o implementável em qualquer plano VPS padrão.
Interface web integrada
Interface baseada em Gradio para carregar documentos, fazer perguntas e gerir ficheiros ingeridos — sem necessidade de instalar um frontend separado.
Por que executar PrivateGPT na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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