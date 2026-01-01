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Motor de recomendação de multimédia automatizado que analisa o histórico de visualizações e solicita conteúdo semelhante através do Seer.

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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com SuggestArr

O SuggestArr conecta-se ao seu servidor de multimédia (Jellyfin, Plex ou Emby) e à sua instância Seer para automatizar o ciclo de descoberta e pedido de multimédia. Lê o histórico de visualizações recentes, encontra filmes e séries de TV semelhantes através da base de dados TMDb, e submete automaticamente pedidos de download num horário configurável — fechando o ciclo entre o que vê hoje e o que aparece na sua biblioteca amanhã.

Ao contrário dos fluxos de trabalho de pedido manuais, o SuggestArr funciona sem supervisão. Um modo de IA opcional, utilizando qualquer API compatível com OpenAI (incluindo Ollama local), adiciona recomendações hiperpersonalizadas com pesquisa em linguagem natural. A configuração é feita através de um assistente de interface web após a implementação — não são necessárias credenciais de API no momento da implementação.

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O que pode criar com {name}

Principais características de SuggestArr

Análise do Histórico de Visualização

Lê o histórico de reprodução recente do Jellyfin, Plex ou Emby para identificar o que os utilizadores estão a ver e apresentar candidatos relevantes para novas recomendações.

Envio Automatizado de Pedidos

Envia pedidos de multimédia diretamente para a sua instância Seer num agendamento cron configurável, sem necessidade de intervenção manual após a configuração inicial.

Recomendações com tecnologia TMDb

Descobre títulos semelhantes usando a API do The Movie Database com filtros para género, classificação, ano de lançamento, idioma e disponibilidade de streaming.

Descoberta Impulsionada por IA

A integração opcional de LLM com OpenAI, Ollama, Gemini ou LiteLLM oferece recomendações personalizadas e permite a pesquisa de multimédia em linguagem natural.

Visualizador de Registos em Tempo Real

Painel de controlo integrado com registos filtrados em tempo real, mostrando exatamente o que foi recomendado, solicitado e ignorado durante cada execução de automação.

Por que executar SuggestArr na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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