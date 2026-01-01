Implemente o SuggestArr com instalação de um clique.
Motor de recomendação de multimédia automatizado que analisa o histórico de visualizações e solicita conteúdo semelhante através do Seer.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com SuggestArr
O SuggestArr conecta-se ao seu servidor de multimédia (Jellyfin, Plex ou Emby) e à sua instância Seer para automatizar o ciclo de descoberta e pedido de multimédia. Lê o histórico de visualizações recentes, encontra filmes e séries de TV semelhantes através da base de dados TMDb, e submete automaticamente pedidos de download num horário configurável — fechando o ciclo entre o que vê hoje e o que aparece na sua biblioteca amanhã.
Ao contrário dos fluxos de trabalho de pedido manuais, o SuggestArr funciona sem supervisão. Um modo de IA opcional, utilizando qualquer API compatível com OpenAI (incluindo Ollama local), adiciona recomendações hiperpersonalizadas com pesquisa em linguagem natural. A configuração é feita através de um assistente de interface web após a implementação — não são necessárias credenciais de API no momento da implementação.
Principais características de SuggestArr
Análise do Histórico de Visualização
Lê o histórico de reprodução recente do Jellyfin, Plex ou Emby para identificar o que os utilizadores estão a ver e apresentar candidatos relevantes para novas recomendações.
Envio Automatizado de Pedidos
Envia pedidos de multimédia diretamente para a sua instância Seer num agendamento cron configurável, sem necessidade de intervenção manual após a configuração inicial.
Recomendações com tecnologia TMDb
Descobre títulos semelhantes usando a API do The Movie Database com filtros para género, classificação, ano de lançamento, idioma e disponibilidade de streaming.
Descoberta Impulsionada por IA
A integração opcional de LLM com OpenAI, Ollama, Gemini ou LiteLLM oferece recomendações personalizadas e permite a pesquisa de multimédia em linguagem natural.
Visualizador de Registos em Tempo Real
Painel de controlo integrado com registos filtrados em tempo real, mostrando exatamente o que foi recomendado, solicitado e ignorado durante cada execução de automação.
Por que executar SuggestArr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.