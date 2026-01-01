O SuggestArr conecta-se ao seu servidor de multimédia (Jellyfin, Plex ou Emby) e à sua instância Seer para automatizar o ciclo de descoberta e pedido de multimédia. Lê o histórico de visualizações recentes, encontra filmes e séries de TV semelhantes através da base de dados TMDb, e submete automaticamente pedidos de download num horário configurável — fechando o ciclo entre o que vê hoje e o que aparece na sua biblioteca amanhã.

Ao contrário dos fluxos de trabalho de pedido manuais, o SuggestArr funciona sem supervisão. Um modo de IA opcional, utilizando qualquer API compatível com OpenAI (incluindo Ollama local), adiciona recomendações hiperpersonalizadas com pesquisa em linguagem natural. A configuração é feita através de um assistente de interface web após a implementação — não são necessárias credenciais de API no momento da implementação.