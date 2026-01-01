Implemente Ralph com instalação de um clique.
Plataforma de gestão de ativos de TI e de infraestrutura de centro de dados de código aberto com uma API REST completa.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Ralph
Ralph é um sistema de gestão de ativos de código aberto e CMDB (Base de Dados de Gestão de Configuração) construído pela Allegro para gerir infraestruturas de TI em escala. Abrange todo o ciclo de vida do ativo — desde a compra e atribuição até à desativação — tanto em racks de centro de dados como em ambientes de back-office, com visualização de centro de dados integrada para layouts de rack e planeamento de capacidade de energia.
Autoalojar o Ralph no seu VPS fornece à sua equipa de TI uma fonte única de verdade para inventário de hardware, licenças de software, contratos e acordos de suporte, sem custos de subscrição por ativo. Uma API REST abrangente torna o Ralph fácil de integrar com sistemas existentes de bilhética, monitorização e aquisição.
Principais características de Ralph
Acompanhamento do Ciclo de Vida do Ativo
Monitorize cada ativo desde a ordem de compra, passando pela atribuição, manutenção e desativação, com histórico completo e registo de auditoria para conformidade e relatórios de custos.
Visualização do Datacenter
Mapeie os layouts físicos dos racks com posicionamento de arrastar e largar, monitorize o consumo de energia por rack e planeie expansões de capacidade antes que o hardware chegue.
REST API
Uma API REST abrangente permite integrar o Ralph com sistemas de bilhética, plataformas de monitorização e ferramentas de aquisição para automatizar as atualizações de inventário e eliminar a entrada de dados duplicados.
Gestão de Licenças de Software
Monitorize as licenças de software, contratos e acordos de suporte juntamente com os ativos de hardware para que saiba sempre o que está licenciado, onde está implementado e quando as renovações são devidas.
Workflows Personalizados
Defina estados de fluxo de trabalho flexíveis para as fases do ciclo de vida dos ativos, para que os seus processos de aquisição, operações e desativação sejam aplicados de forma consistente em toda a equipa.
Por que executar Ralph na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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