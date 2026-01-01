Ralph é um sistema de gestão de ativos de código aberto e CMDB (Base de Dados de Gestão de Configuração) construído pela Allegro para gerir infraestruturas de TI em escala. Abrange todo o ciclo de vida do ativo — desde a compra e atribuição até à desativação — tanto em racks de centro de dados como em ambientes de back-office, com visualização de centro de dados integrada para layouts de rack e planeamento de capacidade de energia.

Autoalojar o Ralph no seu VPS fornece à sua equipa de TI uma fonte única de verdade para inventário de hardware, licenças de software, contratos e acordos de suporte, sem custos de subscrição por ativo. Uma API REST abrangente torna o Ralph fácil de integrar com sistemas existentes de bilhética, monitorização e aquisição.