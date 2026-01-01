Implemente o Mathesar com instalação de um clique.
Interface de código aberto estilo folha de cálculo para explorar e editar bases de dados PostgreSQL sem escrever SQL.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Mathesar
Mathesar é uma aplicação web de código aberto que coloca uma interface estilo folha de cálculo sobre qualquer base de dados PostgreSQL. Em vez de substituir a sua base de dados, conecta-se diretamente usando funções e permissões nativas do PostgreSQL, para que cada utilizador veja exatamente os dados a que está autorizado a aceder — sem a necessidade de uma camada de identidade separada.
O autoalojamento do Mathesar mantém os seus dados sob o seu controlo ao mesmo tempo que oferece aos membros da equipa não técnicos uma forma de consultar, filtrar e editar registos através de uma interface de grelha familiar. Os programadores mantêm acesso total ao esquema subjacente do Postgres, o que significa que o Mathesar funciona em conjunto com as suas ferramentas existentes, em vez de as substituir.
Principais características de Mathesar
Edição estilo folha de cálculo
Navegue, filtre, ordene e edite linhas em qualquer tabela através de uma grelha familiar – sem necessidade de SQL ou de um cliente de base de dados.
Construtor de consultas visual
Crie consultas com junções, agregações e filtros através de uma interface de apontar e clicar que se mantém sincronizada com o esquema Postgres.
Controlo de acesso nativo
Mathesar utiliza funções e permissões reais do PostgreSQL, por isso o que os utilizadores podem ver e editar é sempre regido pelas próprias regras de segurança da sua base de dados.
Importação e exportação de CSV
Carregue ficheiros CSV ou TSV diretamente para tabelas, ou exporte qualquer vista para uma folha de cálculo para análise offline.
Formulários de dados partilháveis
Crie formulários de entrada simples que permitem aos colaboradores adicionar linhas a uma tabela sem expor a interface completa da base de dados.
Por que executar Mathesar na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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