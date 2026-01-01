Mathesar é uma aplicação web de código aberto que coloca uma interface estilo folha de cálculo sobre qualquer base de dados PostgreSQL. Em vez de substituir a sua base de dados, conecta-se diretamente usando funções e permissões nativas do PostgreSQL, para que cada utilizador veja exatamente os dados a que está autorizado a aceder — sem a necessidade de uma camada de identidade separada.

O autoalojamento do Mathesar mantém os seus dados sob o seu controlo ao mesmo tempo que oferece aos membros da equipa não técnicos uma forma de consultar, filtrar e editar registos através de uma interface de grelha familiar. Os programadores mantêm acesso total ao esquema subjacente do Postgres, o que significa que o Mathesar funciona em conjunto com as suas ferramentas existentes, em vez de as substituir.