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Processadores AMD EPYC
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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Mathesar

Mathesar é uma aplicação web de código aberto que coloca uma interface estilo folha de cálculo sobre qualquer base de dados PostgreSQL. Em vez de substituir a sua base de dados, conecta-se diretamente usando funções e permissões nativas do PostgreSQL, para que cada utilizador veja exatamente os dados a que está autorizado a aceder — sem a necessidade de uma camada de identidade separada.

O autoalojamento do Mathesar mantém os seus dados sob o seu controlo ao mesmo tempo que oferece aos membros da equipa não técnicos uma forma de consultar, filtrar e editar registos através de uma interface de grelha familiar. Os programadores mantêm acesso total ao esquema subjacente do Postgres, o que significa que o Mathesar funciona em conjunto com as suas ferramentas existentes, em vez de as substituir.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Mathesar

Edição estilo folha de cálculo

Navegue, filtre, ordene e edite linhas em qualquer tabela através de uma grelha familiar – sem necessidade de SQL ou de um cliente de base de dados.

Construtor de consultas visual

Crie consultas com junções, agregações e filtros através de uma interface de apontar e clicar que se mantém sincronizada com o esquema Postgres.

Controlo de acesso nativo

Mathesar utiliza funções e permissões reais do PostgreSQL, por isso o que os utilizadores podem ver e editar é sempre regido pelas próprias regras de segurança da sua base de dados.

Importação e exportação de CSV

Carregue ficheiros CSV ou TSV diretamente para tabelas, ou exporte qualquer vista para uma folha de cálculo para análise offline.

Formulários de dados partilháveis

Crie formulários de entrada simples que permitem aos colaboradores adicionar linhas a uma tabela sem expor a interface completa da base de dados.

Por que executar Mathesar na Hostinger

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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