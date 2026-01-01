O OpenFGA é um motor de autorização de código aberto construído com base nos princípios do Google Zanzibar — o sistema de permissões distribuído globalmente que alimenta o Google Drive, Docs e Calendar. Permite que as equipas de engenharia definam e apliquem políticas de controlo de acesso granular usando uma linguagem de modelagem legível por humanos, e depois avaliem essas políticas com alto débito através de uma API HTTP ou gRPC simples. Os modelos ReBAC (controlo de acesso baseado em relacionamentos), RBAC (baseado em funções) e ABAC (baseado em atributos) são todos suportados nativamente e podem ser combinados num único esquema de autorização.

Autoalojar o OpenFGA no seu VPS mantém a lógica de autorização e os dados de relacionamento sob o seu controlo total, sem dependência de fornecedor ou preço por verificação. As verificações de autorização são executadas com baixa latência contra o seu próprio armazenamento PostgreSQL, e a API integra-se perfeitamente com aplicações escritas em qualquer linguagem através dos SDKs oficiais.