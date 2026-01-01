Implemente OpenFGA com um clique.
Motor de autorização de alto desempenho inspirado no Google Zanzibar para modelar e aplicar controlo de acesso granular através de APIs HTTP e gRPC.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com OpenFGA
O OpenFGA é um motor de autorização de código aberto construído com base nos princípios do Google Zanzibar — o sistema de permissões distribuído globalmente que alimenta o Google Drive, Docs e Calendar. Permite que as equipas de engenharia definam e apliquem políticas de controlo de acesso granular usando uma linguagem de modelagem legível por humanos, e depois avaliem essas políticas com alto débito através de uma API HTTP ou gRPC simples. Os modelos ReBAC (controlo de acesso baseado em relacionamentos), RBAC (baseado em funções) e ABAC (baseado em atributos) são todos suportados nativamente e podem ser combinados num único esquema de autorização.
Autoalojar o OpenFGA no seu VPS mantém a lógica de autorização e os dados de relacionamento sob o seu controlo total, sem dependência de fornecedor ou preço por verificação. As verificações de autorização são executadas com baixa latência contra o seu próprio armazenamento PostgreSQL, e a API integra-se perfeitamente com aplicações escritas em qualquer linguagem através dos SDKs oficiais.
Principais características de OpenFGA
Modelo Google Zanzibar
Expressar políticas de autorização como tuplos de relacionamento tipados – a mesma abordagem utilizada pelo Google Drive – permitindo um controlo de acesso consistente e escalável em todos os serviços.
Verificações de baixa latência
Concebido para o percurso crítico do pedido, o OpenFGA avalia as verificações de autorização em milissegundos para que as decisões de permissão nunca se tornem um gargalo em pedidos direcionados ao utilizador.
APIs HTTP e gRPC
Avalie as verificações de acesso, escreva tuplos de relacionamento e expanda árvores de acesso através de HTTP e gRPC, com SDKs oficiais para Go, Node.js, Python, Java e .NET.
Múltiplos modelos de autenticação
Defina políticas RBAC, ReBAC e ABAC — ou combine as três — dentro de um único esquema de autorização que abranja todos os tipos de recursos no seu programa.
Persistência PostgreSQL
Tuplos de relacionamento e versões de modelo são armazenados numa base de dados PostgreSQL, fornecendo um estado de autorização duradouro e consultável com consistência transacional.
Por que executar OpenFGA na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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