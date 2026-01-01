Mixpost é uma plataforma de agendamento e gestão de redes sociais autoalojada, construída como uma alternativa gratuita ao Buffer, Hootsuite e outros agendadores comerciais de redes sociais. Permite que agências, profissionais de marketing e criadores de conteúdo individuais planeiem, agendem e publiquem conteúdo em múltiplas redes sociais a partir de um único calendário, sem taxas por conta, limites de publicações ou quotas de análise. A interface web limpa oferece agendamento visual de conteúdo, uma biblioteca de multimédia, modelos de publicações e renderização de pré-visualização por plataforma.

Alojando o Mixpost no seu VPS, mantém cada publicação, fila agendada, evento de análise e conta social conectada dentro da sua infraestrutura, em vez de passar por um SaaS de terceiros que poderia alterar os preços ou impor limites de taxa de API.