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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Mixpost

Mixpost é uma plataforma de agendamento e gestão de redes sociais autoalojada, construída como uma alternativa gratuita ao Buffer, Hootsuite e outros agendadores comerciais de redes sociais. Permite que agências, profissionais de marketing e criadores de conteúdo individuais planeiem, agendem e publiquem conteúdo em múltiplas redes sociais a partir de um único calendário, sem taxas por conta, limites de publicações ou quotas de análise. A interface web limpa oferece agendamento visual de conteúdo, uma biblioteca de multimédia, modelos de publicações e renderização de pré-visualização por plataforma.

Alojando o Mixpost no seu VPS, mantém cada publicação, fila agendada, evento de análise e conta social conectada dentro da sua infraestrutura, em vez de passar por um SaaS de terceiros que poderia alterar os preços ou impor limites de taxa de API.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Mixpost

Agendamento multiplataforma

Agende publicações para Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon e mais a partir de um calendário unificado com pré-visualização e personalização por plataforma.

Calendário de arrastar e largar

Calendário de conteúdo visual com reagendamento por arrastar e largar, categorias codificadas por cores e operações em massa para organizar campanhas ao longo de várias semanas.

Biblioteca multimédia

Biblioteca de multimédia integrada com carregamento de imagens e vídeos, deteção automática de formato e ativos reutilizáveis em publicações e modelos.

Múltiplos espaços de trabalho

Organize contas e campanhas em espaços de trabalho separados com permissões de utilizador por espaço de trabalho – perfeito para agências que gerem muitos clientes.

Fluxos de trabalho de aprovação

As filas de aprovação opcionais permitem que os membros da equipa elaborem publicações para revisão antes de serem agendadas ou publicadas, apoiando os fluxos de trabalho dos clientes da agência.

REST API

A API REST completa permite integrações com ferramentas externas – geradores de conteúdo, painéis de análise ou formulários de registo personalizados que alimentam filas.

Por que executar Mixpost na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
Martin K

A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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