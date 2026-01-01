Implemente a Nova API com instalação num clique.
Gateway LLM unificado para gerir múltiplos fornecedores de IA com monitorização de utilização, controlo de acesso e balanceamento de carga.
Escolha um plano VPS para New API
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com New API
O New API é um gateway LLM de código aberto que oferece um único ponto de acesso para OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini e dezenas de outros provedores de IA. Centraliza a gestão de chaves de API, impõe quotas de utilização, monitoriza custos por utilizador ou equipa e permite failover e balanceamento de carga entre provedores – tudo através de um painel web.
O autoalojamento do New API no seu VPS mantém as credenciais de IA sensíveis e os dados de utilização sob o seu controlo, elimina as taxas de gateway por pedido e oferece-lhe a flexibilidade de adicionar ou trocar provedores sem alterar o código da sua aplicação.
Principais características de New API
Gateway Unificado de Fornecedores
Encaminha pedidos para OpenAI, Claude, Gemini e outros LLMs através de um único ponto de extremidade, alternando entre fornecedores sem alterar o código da aplicação.
Monitorização de Utilização e Quotas
Monitorize o consumo de tokens e os custos por utilizador, equipa ou projeto, e defina limites rigorosos para evitar gastos inesperados de IA em toda a organização.
Balanceamento de Carga e Comutação por Falha
Distribua os pedidos por vários canais de fornecedores e recorra automaticamente a alternativas quando um fornecedor não estiver disponível, maximizando o tempo de atividade.
Controlo de Acesso Baseado em Tokens
Emitir tokens de API a equipas e aplicações sem expor as suas credenciais de fornecedor reais, mantendo os segredos centralizados e revogáveis a qualquer momento.
Painel Web
Gerir canais, utilizadores e quotas através de uma interface web integrada com registos de utilização em tempo real e análises de consumo.
Por que executar New API na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.