O New API é um gateway LLM de código aberto que oferece um único ponto de acesso para OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini e dezenas de outros provedores de IA. Centraliza a gestão de chaves de API, impõe quotas de utilização, monitoriza custos por utilizador ou equipa e permite failover e balanceamento de carga entre provedores – tudo através de um painel web.

O autoalojamento do New API no seu VPS mantém as credenciais de IA sensíveis e os dados de utilização sob o seu controlo, elimina as taxas de gateway por pedido e oferece-lhe a flexibilidade de adicionar ou trocar provedores sem alterar o código da sua aplicação.