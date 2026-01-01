Implemente Countly com instalação de um clique.
Plataforma de análise de produto que prioriza a privacidade para rastrear as jornadas dos utilizadores em aplicações móveis, web e de desktop.
Escolha um plano VPS para Countly
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Countly
O Countly é uma plataforma de análise e envolvimento de código aberto, centrada na privacidade, confiada por milhares de equipas para monitorizar o desempenho do produto e o comportamento do utilizador em aplicações móveis, web, desktop e IoT. A sua arquitetura baseada em plugins permite ativar apenas o que precisa — desde a monitorização de sessões e relatórios de falhas até notificações push e configuração remota — sem sobrecarregar a sua implementação.
O autoalojamento do Countly dá-lhe a propriedade total dos seus dados de análise, sem partilha de dados com terceiros, sem limites de amostragem e sem preços por evento. Execute-o no seu próprio VPS para manter os dados sensíveis de comportamento do utilizador inteiramente dentro da sua infraestrutura e cumprir os requisitos de conformidade com o RGPD e a privacidade.
Principais características de Countly
Monitorização multiplataforma
Recolha sessões, eventos e percursos de utilizador de aplicações móveis (iOS, Android), web e desktop utilizando SDKs oficiais para React Native, Flutter, Unity e muito mais.
Relatório de falhas
Capture e analise erros e falhas em todas as plataformas, com rastreios de pilha completos e contagens de utilizadores afetados para ajudar a priorizar as correções.
Notificações push
Envie notificações push direcionadas para utilizadores iOS e Android diretamente do painel de controlo, com segmentação de público e acompanhamento de entrega.
Configuração remota
Atualize o comportamento da aplicação em tempo real sem lançar uma nova versão, utilizando pares chave-valor de configuração remota associados a segmentos de utilizadores específicos.
Hub de Conformidade
Gerir a gestão de consentimento GDPR e os pedidos dos titulares de dados – incluindo exportação e eliminação de dados – a partir de uma única interface integrada.
Por que executar Countly na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
Ackee
Ackee é uma ferramenta de análise autoalojada Node.js para monitorização de sites focada na privacidade.