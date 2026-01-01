O Countly é uma plataforma de análise e envolvimento de código aberto, centrada na privacidade, confiada por milhares de equipas para monitorizar o desempenho do produto e o comportamento do utilizador em aplicações móveis, web, desktop e IoT. A sua arquitetura baseada em plugins permite ativar apenas o que precisa — desde a monitorização de sessões e relatórios de falhas até notificações push e configuração remota — sem sobrecarregar a sua implementação.

O autoalojamento do Countly dá-lhe a propriedade total dos seus dados de análise, sem partilha de dados com terceiros, sem limites de amostragem e sem preços por evento. Execute-o no seu próprio VPS para manter os dados sensíveis de comportamento do utilizador inteiramente dentro da sua infraestrutura e cumprir os requisitos de conformidade com o RGPD e a privacidade.