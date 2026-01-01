O ChronoFrame é uma galeria de fotos moderna de código aberto, construída para fotógrafos que desejam um lar bonito e com reconhecimento de metadados para o seu trabalho, sem o entregar a um serviço de nuvem. Construído em Nuxt 4 com um pipeline de imagem rápido, analisa automaticamente o EXIF no upload, faz a geocodificação inversa dos locais de captura, gera marcadores ThumbHash para carregamento instantâneo e suporta Fotos ao Vivo e em Movimento juntamente com JPEG, PNG e HEIC/HEIF.

Executar o ChronoFrame no seu VPS mantém os originais de resolução total, coordenadas GPS e histórico de visualização sob o seu controlo — sem subscrição, sem limites por foto, sem digitalização por terceiros. As fotos podem residir em disco local ou em qualquer bucket compatível com S3, e o mapa de exploração incluído transforma cada viagem numa linha do tempo navegável de onde cada fotograma foi capturado.