Implemente o ChronoFrame com instalação de um clique.
Galeria de fotos autoalojada com análise automática de EXIF, geocodificação inversa e um mapa interativo de exploração para fotógrafos.
Escolha um plano VPS para ChronoFrame
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ChronoFrame
O ChronoFrame é uma galeria de fotos moderna de código aberto, construída para fotógrafos que desejam um lar bonito e com reconhecimento de metadados para o seu trabalho, sem o entregar a um serviço de nuvem. Construído em Nuxt 4 com um pipeline de imagem rápido, analisa automaticamente o EXIF no upload, faz a geocodificação inversa dos locais de captura, gera marcadores ThumbHash para carregamento instantâneo e suporta Fotos ao Vivo e em Movimento juntamente com JPEG, PNG e HEIC/HEIF.
Executar o ChronoFrame no seu VPS mantém os originais de resolução total, coordenadas GPS e histórico de visualização sob o seu controlo — sem subscrição, sem limites por foto, sem digitalização por terceiros. As fotos podem residir em disco local ou em qualquer bucket compatível com S3, e o mapa de exploração incluído transforma cada viagem numa linha do tempo navegável de onde cada fotograma foi capturado.
Principais características de ChronoFrame
Mapa interativo de exploração
Cada foto georreferenciada aparece num mapa interativo MapLibre para que possa navegar na sua biblioteca por localização em vez de percorrer cronologias intermináveis.
Análise EXIF automática
Hora de captura, corpo da câmara, objetiva, distância focal, abertura e coordenadas GPS são extraídos no carregamento e indexados para filtragem e pesquisa rápidas.
Geocodificação inversa
As coordenadas GPS são resolvidas em nomes de locais legíveis por humanos através do Nominatim ou Mapbox, para que cada foto seja identificada com a cidade e o país automaticamente.
Live Photos e Fotos em Movimento
O suporte nativo para Live Photos do iPhone e Motion Photos do Android preserva o pequeno vídeo juntamente com a imagem estática para que as memórias sejam reproduzidas tal como foram capturadas.
Backends de armazenamento flexíveis
Armazene os originais no disco local, qualquer armazenamento de objetos compatível com S3, ou OpenList – alterne os backends sem alterar o URL da galeria ou perder metadados.
Por que executar ChronoFrame na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.