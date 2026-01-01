Implemente o Pastefy com instalação de um clique.
Pastebin autoalojado com realce de sintaxe para mais de 100 linguagens, organização por pastas, proteção por palavra-passe e uma API REST para acesso programático.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Pastefy
O Pastefy é uma plataforma pastebin autoalojada que oferece a programadores e equipas uma alternativa privada e rica em funcionalidades aos serviços públicos de partilha de código. Com realce de sintaxe para mais de 100 linguagens de programação, organização por pastas para coleções de fragmentos de código, pastes protegidos por palavra-passe e expiração configurável, cobre todos os cenários de partilha de código sem enviar conteúdo sensível para servidores de terceiros. Uma API REST permite a criação programática de fragmentos de código a partir de pipelines de CI, editores e scripts de automação.
Alojando o Pastefy no seu VPS, mantém as chaves de API, credenciais de base de dados, configurações internas e lógica proprietária inteiramente dentro da sua infraestrutura. Elimina os limites de tamanho e taxa dos serviços públicos de pastebin e ganha a capacidade de aplicar políticas personalizadas de retenção de dados que satisfazem os requisitos de segurança e conformidade da sua organização.
Principais características de Pastefy
Realce de Sintaxe
Suporta mais de 100 linguagens de programação e marcação com realce preciso, tornando o código complexo legível durante revisões, sessões de depuração e programação em pares.
Colagens Protegidas por Palavra-passe
Bloqueie fragmentos sensíveis com uma palavra-passe para que apenas os destinatários autorizados possam ver credenciais, ficheiros de configuração ou código proprietário partilhado durante a resolução de problemas.
Organização de Pastas
Agrupe fragmentos relacionados em pastas e mantenha coleções selecionadas de modelos reutilizáveis, exemplos de configuração e implementações de referência.
Colar Expiração
Defina tempos de expiração para que informações de depuração sensíveis, tokens temporários e registos de incidentes sejam automaticamente removidos sem exigir limpeza manual.
Acesso API REST
Crie e recupere pastas programaticamente a partir de pipelines de CI/CD, plugins de editor e scripts de automação com uma API REST direta.
Por que executar Pastefy na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.