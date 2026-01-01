O Pastefy é uma plataforma pastebin autoalojada que oferece a programadores e equipas uma alternativa privada e rica em funcionalidades aos serviços públicos de partilha de código. Com realce de sintaxe para mais de 100 linguagens de programação, organização por pastas para coleções de fragmentos de código, pastes protegidos por palavra-passe e expiração configurável, cobre todos os cenários de partilha de código sem enviar conteúdo sensível para servidores de terceiros. Uma API REST permite a criação programática de fragmentos de código a partir de pipelines de CI, editores e scripts de automação.

Alojando o Pastefy no seu VPS, mantém as chaves de API, credenciais de base de dados, configurações internas e lógica proprietária inteiramente dentro da sua infraestrutura. Elimina os limites de tamanho e taxa dos serviços públicos de pastebin e ganha a capacidade de aplicar políticas personalizadas de retenção de dados que satisfazem os requisitos de segurança e conformidade da sua organização.