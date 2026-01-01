Instale REDAXO com um clique.
SGC PHP de código aberto flexível que dá aos programadores controlo total sobre o código de saída do website, tanto para sites simples como para portais complexos.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com REDAXO
REDAXO é um sistema de gestão de conteúdos PHP de código aberto desenvolvido desde 2004 que dá aos programadores controlo total sobre o resultado do website. Ao contrário dos SGCs com opiniões fixas que impõem uma estrutura HTML fixa, o REDAXO permite criar módulos personalizados que definem exatamente como o conteúdo é inserido e renderizado — desde páginas de destino mínimas a grandes portais multi-idioma.
Alojamento próprio do REDAXO no seu próprio VPS significa que possui o seu conteúdo, dados e personalizações sem taxas de plataforma ou restrições de fornecedor. Este modelo emparelha o REDAXO com o MariaDB 10.11 e instala automaticamente o SGC no primeiro arranque, para que possa iniciar sessão no painel de administração e começar a construir imediatamente.
Principais características de REDAXO
Módulos de conteúdo personalizados
Crie módulos de conteúdo reutilizáveis que controlam exatamente como os editores inserem dados e como esses dados são renderizados em HTML — sem dependência de framework.
Controlo total da saída
REDAXO não impõe restrições estruturais à sua marcação, permitindo que os programadores produzam HTML limpo e semântico, adaptado a cada projeto.
Suporte a vários idiomas
Gerir conteúdo em vários idiomas com suporte clang integrado, tornando o REDAXO ideal para websites internacionais e regionais.
Ecossistema de complementos
Estenda o REDAXO através de um rico ecossistema de addons da comunidade que abrange a gestão de multimédia, SEO, formulários, autenticação e muito mais.
Sistema de modelos flexível
Define modelos e layouts de página reutilizáveis em PHP, dando aos programadores front-end a liberdade de estruturar projetos como entenderem.
Por que executar REDAXO na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.