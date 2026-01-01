REDAXO é um sistema de gestão de conteúdos PHP de código aberto desenvolvido desde 2004 que dá aos programadores controlo total sobre o resultado do website. Ao contrário dos SGCs com opiniões fixas que impõem uma estrutura HTML fixa, o REDAXO permite criar módulos personalizados que definem exatamente como o conteúdo é inserido e renderizado — desde páginas de destino mínimas a grandes portais multi-idioma.

Alojamento próprio do REDAXO no seu próprio VPS significa que possui o seu conteúdo, dados e personalizações sem taxas de plataforma ou restrições de fornecedor. Este modelo emparelha o REDAXO com o MariaDB 10.11 e instala automaticamente o SGC no primeiro arranque, para que possa iniciar sessão no painel de administração e começar a construir imediatamente.