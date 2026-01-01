Readeck é um gestor de marcadores e aplicação de leitura posterior leve e de código aberto que captura o texto legível, imagens e artigos de qualquer URL no momento em que o guarda. Cada marcador é armazenado como um único arquivo ZIP imutável, para que os seus artigos guardados permaneçam disponíveis mesmo quando a página original muda ou desaparece da web.

Alojando o Readeck no seu próprio VPS mantém a sua lista de leitura, destaques e etiquetas totalmente sob o seu controlo, sem rastreamento de terceiros, sem taxas por conta e sem o risco de um serviço pago ser desativado. Um único binário Go suportado por SQLite significa uma utilização de recursos muito baixa e uma experiência fluida mesmo em planos de VPS pequenos.