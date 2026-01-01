Implemente Readeck com instalação de um clique.
Gestor de marcadores e de leitura posterior autoalojado que guarda o conteúdo legível de qualquer página web para sempre.
Escolha um plano VPS para Readeck
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Readeck
Readeck é um gestor de marcadores e aplicação de leitura posterior leve e de código aberto que captura o texto legível, imagens e artigos de qualquer URL no momento em que o guarda. Cada marcador é armazenado como um único arquivo ZIP imutável, para que os seus artigos guardados permaneçam disponíveis mesmo quando a página original muda ou desaparece da web.
Alojando o Readeck no seu próprio VPS mantém a sua lista de leitura, destaques e etiquetas totalmente sob o seu controlo, sem rastreamento de terceiros, sem taxas por conta e sem o risco de um serviço pago ser desativado. Um único binário Go suportado por SQLite significa uma utilização de recursos muito baixa e uma experiência fluida mesmo em planos de VPS pequenos.
Principais características de Readeck
Arquivamento de Longo Prazo
Cada marcador é armazenado como um arquivo ZIP imutável para que os artigos guardados permaneçam legíveis mesmo quando a página original já não exista.
Exportação de EPUB e OPDS
Exporte qualquer artigo ou coleção para EPUB e aceda à sua biblioteca diretamente a partir de e-readers que suportam catálogos OPDS.
Destaques e Etiquetas
Marque passagens importantes e organize marcadores com etiquetas, favoritos e arquivos para os encontrar rapidamente mais tarde.
Coleções Inteligentes
Guarde as consultas de pesquisa como coleções para agrupar automaticamente os favoritos por etiqueta, site, ou qualquer outro filtro que definir.
Pesquisa de texto completo
Pesquise através de títulos de artigos, conteúdo e etiquetas para localizar instantaneamente qualquer passagem da biblioteca guardada.
Extensões do Navegador
Guardar páginas com um clique utilizando as extensões oficiais do Firefox e Chrome, sem necessidade de copiar e colar.
Por que executar Readeck na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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AppFlowy
O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion