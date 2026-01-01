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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Readeck

Readeck é um gestor de marcadores e aplicação de leitura posterior leve e de código aberto que captura o texto legível, imagens e artigos de qualquer URL no momento em que o guarda. Cada marcador é armazenado como um único arquivo ZIP imutável, para que os seus artigos guardados permaneçam disponíveis mesmo quando a página original muda ou desaparece da web.

Alojando o Readeck no seu próprio VPS mantém a sua lista de leitura, destaques e etiquetas totalmente sob o seu controlo, sem rastreamento de terceiros, sem taxas por conta e sem o risco de um serviço pago ser desativado. Um único binário Go suportado por SQLite significa uma utilização de recursos muito baixa e uma experiência fluida mesmo em planos de VPS pequenos.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Readeck

Arquivamento de Longo Prazo

Cada marcador é armazenado como um arquivo ZIP imutável para que os artigos guardados permaneçam legíveis mesmo quando a página original já não exista.

Exportação de EPUB e OPDS

Exporte qualquer artigo ou coleção para EPUB e aceda à sua biblioteca diretamente a partir de e-readers que suportam catálogos OPDS.

Destaques e Etiquetas

Marque passagens importantes e organize marcadores com etiquetas, favoritos e arquivos para os encontrar rapidamente mais tarde.

Coleções Inteligentes

Guarde as consultas de pesquisa como coleções para agrupar automaticamente os favoritos por etiqueta, site, ou qualquer outro filtro que definir.

Pesquisa de texto completo

Pesquise através de títulos de artigos, conteúdo e etiquetas para localizar instantaneamente qualquer passagem da biblioteca guardada.

Extensões do Navegador

Guardar páginas com um clique utilizando as extensões oficiais do Firefox e Chrome, sem necessidade de copiar e colar.

Por que executar Readeck na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Segurança em que pode confiar

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
Martin K

A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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Experimente sem riscos com a nossa garantia de reembolso de 30 dias. Para mais informações, consulte a nossa política de reembolso.

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